Élő adásban omlott össze Stohl András: vissza kellett lépnie a Sztárban sztárban

Szívszaggató pillanatokat láthattunk ma a Sztárban sztár - All stars műsorában. Puskás Peti Kaszás Attila bőrébe bújt, A padlás című darab Fényév távolság című dalát adta elő, számára pedig ez egy különösen fontos produkció volt. Puskás Peti ugyanis szerepelt együtt Kaszás Attilával, és hatalmas példaképként tekintett rá. Beleadott apait és anyait, és nem is hiába: Puskás Peti zseniálisan hozta a szerepet, és az egész stúdió könnye kicsordult. A produkció után Tilla először Stohl Andrást kérte fel, hogy értékelje az előadást, ő azonban ettől visszalépett, nem vállalta. Integetett, hogy ő most erről nem tud beszélni.

Stohl András zokogott

Mi együtt öltöztünk az Attilával, mellettem halt meg

- árulta el Stohl András zokogva később, amikor erőt gyűjtött, hogy beszélhessen.

Lidérces volt. Olyan volt, mintha ő lenne itt

- mondta sírva, és könyörgött a készítőknek, hogy ilyet soha többet ne csináljanak.

Ezután Stohl András odament Puskás Petihez, és zokogva ölelkeztek össze.

Annyi bizonyos, hogy Puskás Peti szívét és lelkét beleadta ebbe a produkcióba, ezzel pedig perceket okozott a stúdióban, amilyen még soha nem volt.