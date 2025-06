Csúnya bukásoktól a Megasztár csillogásáig: Minden, amit tudni lehet Szépréthy Rolandról

A napokban robbant a hír, hogy a Megasztár 2025-ös évada nem csak új zsűrivel, de új műsorvezetővel indul útnak idén ősszel. Ugyanis míg Ördög Nóra maradt, Tillát lecserélték, nem is akárkire. Till Attila a kezdetektől vezette a műsort, így különösen váratlanul érte a rajongókat, hogy az újonc Szépréthy Roland került a helyére. De mit lehet tudni róla? Most eláruljuk!

Ördög Nóra Szépréthy Rolanddal vezeti majd a Megasztár következő évadát Tilla helyett Fotó: TV2

Szépréthy Roland kora ellenére máris a TV2 egyik legnagyobb műsorának házigazdájaként indít az átigazolása után, de nem volt éppen sima útja idáig. A 34 éves műsorvezető a pályafutását a Mobilfox nevű telefontokokat gyártó cég arcaként kezdte, ahol Mobilfox Roliként futott, és sokakat megosztott stílusával. A cég TikTok-on szervezett több akciót, amik nem mind arattak zajos sikert. A Roli arcával fémjelzett kampányok között akadt olyan, ami elég csúfos véget ért, igaz nem az ő hibájából, sőt, igyekezett helyrehozni a károkat is, amennyire módjában állt. Ennek ellenére sokan nem felejtették el neki a baklövést.

Szépréthy Rolandra az RTL is felfigyelt

A pizsamás srác egyszerre két műsorban is kapott lehetőséget, mégsem jött a várva várt siker. Először az RTL bukott verekedős műsorának műsorvezetője és kommentátora lett, de nem nyerte el a nézők tetszését. Sokan ki is akadtak megosztó beszólásain, amik talán egy tehetségkutatóban jobban megállnák a helyüket. Így gondolta ezt a csatorna is, ám ismét bukás lett a vége. Ez persze nem Roland személyének volt betudható, hanem a verseny által kiváltott általános közfelháborodásnak.

Szépréthy Roli pizsama bizniszbe is fogott, annyira meghatározóvá váltak a szettjei Fotó: Wikipédia

A Megasztár új évada jelenti a tiszta lapot

Ezek után nem is csoda, hogy Roli eligazolt az RTL-től, arra azonban nem sokan számítottak, hogy a TV2-nél kap új esélyt. Miután a Megasztár 2024-es visszatérő évada sikert aratott, a készítők úgy döntöttek, itt az ideje az újításnak, és a tavalyi 5 fős zsűri helyett négy ítésszel térnek vissza, akik között csak Marics Petit láthattuk már tavaly is. De Curtis, Tóth Gabi és Herceg Erika mellett Szépréthy Roli is új arcként tűnik fel, bár nem a zsűripultban, hanem a színpadon Ördög Nóra társaként, Till Attila helyén.