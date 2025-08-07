Szépréthy Roli pénzosztásra készül újra, de most másképp: „Az meggondolatlan húzás volt, még tőlem is”

Szépréthy Roli Megasztáros műsorvezetőként kerül hamarosan képernyőre. A tehetségkutató nyolcadik évada már most sok meglepetést ígér. Szinte teljesen új zsűrivel és új szabályokkal folytatódik a sikerműsor. A tehetségek megismerése mellett pedig sok nézőt az foglalkoztat: milyen lesz majd Szépréthy Roli szereplése. Az extravagáns fiatalnak célja megmutatni egy új, komolyabb arcát. A Borsnak most elárulta, időközben egy nagy projekten is dolgozik...

Szépréthy Roli pénzosztására sokan emlékeznek: most más módon szeretne segíteni (Fotó: Markovics Gábor)

„Ha én jól keresek, mások miért ne kaphatnának belőle?”

„Nem kell sokat várniuk az embereknek, hogy megváltoztassam az életüket” – szögezte le Roli, arra célozva, hogy hamarosan egy telefonos applikációt dob piacra.

„Szeretnék tenni azért, hogy ne legyen pénzügyi aggodalmuk a Magyarországon élőknek. Nyilván nem a pénz jelenti a legnagyobb boldogságot, de biztonságot tud nyújtani bárki számára” – vélekedett a Borsnak nyilatkozva a 26 éves médiaszemélyiség.

„Óriási anyagi különbségek vannak influenszerek es átlag fizetésből élők között. Ezeket a pénzeket fogom »szétosztani«, ezzel egy szintre hozva a társadalmi különbségeket. Ha én jól keresek, mások miért ne kaphatnának belőle? Ezzel is példát mutatva, a megélhetési influenszerek előtt” – szúrt oda sokaknak a Megasztár új műsorvezetője.

„Az az álmom, hogy ezzel az applikációval anyagi segítséget nyújtsak majd az ország nagy részének. És ezért minden meg is teszek!” – ígérte, majd leszögezte:

És nem, ez nem pénzosztás! Azon már túl vagyok

– utalt a nagy port kavaró 2024-es esetre, amikor egy cég reklámfogásaként kétmillió forintot osztott szét ezresek formájában Budapest utcáin. Erre reflektálva most megjegyezte:

„Ott is az volt a célom, bármennyire is kapom érte az ívet, hogy a szürke hétköznapokból kirántsam az embereket azzal, hogy el tudják majd mesélni az unokáknak, hogy egyszer tényleg volt pénzeső az országunkban. De elismerem, az egy »picit« meggondolatlan húzás volt, még tőlem is!”

Telefonos alkalmazással tömné meg a felhasználók zsebét (Fotó: Markovics Gábor)

Szépréthy Roli: „A küldetésem, hogy segítsek”

„Ez most más lesz. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy az applikáció tényleges segítséget nyújtson majd megannyi embernek. Kitartást! Már nem kell sokat várni, és hogy bizonyítsam, mennyire fontos nekem ez a projekt, elárulom, hogy mindenemet erre tettem fel! Beleöltem az összes pénzemet, és minden energiámat. Mert mikor elkezdtem ezt az egészet, az vitt előre, hogy segítsek az embereknek” – fogalmazott Roli, hozzátéve, hogy sztárfodrász barátja Frohner Fecó is inspirálta a projekt megvalósítására.