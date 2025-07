Szarvas Andi kiborult: alig alszik a kislánya miatt

Hagy pihenni, de például amikor elalszik és lerakom, akkor egy jó ideig szokott hangokat kiadni, ha fordítja a fejét, helyezi a kezét. Most is, ahogy ezt írom, kb. négyszer felkiabált és futok is át hozzá. Ez fárasztó. Általában ugye átalussza az éjszakát, de van, hogy hajnali négytől is ezt nyomja. Épp, hogy visszaalszom, újra felébredek, viszont ez ritkább. A lényeg, hogy nem panaszkodom