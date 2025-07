Így reagált Szarvas Andi a rosszindulatú redditezőknek

Szarvas Andi Redditen kapott nemrég hideget-meleget azzal kapcsolatban, hogy túl sokat szerepelteti kislányát a közösségi médiában, mert amióta megszületett, állandóan vele reklámoztat valamit.

Szarvas Andi elképesztően boldog kislányával, jól megy neki az anyaság (Fotó: Markovics Gábor)

Szarvas Andi TikTok-on reagált

A szépségkirálynő megtehette volna, hogy üzen a rosszakaróinak, ő azonban sokkal egyszerűbb és professzionálisabb módját választotta annak, hogy hangot adjon véleményének a dologgal kapcsolatban. A kommentelők azt sérelmezték, hogy túl sok hirdetés alapú tartalmat osztott meg az elmúlt hónapokban, a dolog azonban ennél sokkal egyszerűbb: az influenszerek ajtaja előtt ugyanis sorban állnak a hirdetők, ők pedig jó szívvel letesztelik azokat és megosztják tapasztalataikat követőikkel.

Andi azonban mit sem törődik a rosszakarókkal, legfrissebb videójában tökéletes választ adott azoknak, akikben kérdés merült volna fel: Zina mellett ugyanis nincs ideje még arra sem, hogy alánarrált videókat gyártson, nemhogy a kommentelők alaptalan véleményével foglalkozzon. Mostantól kezdve egyre több olyan tartalomra lehet majd számítani tőle, amelyeken a felvételkészítés pillanatában meséli el az eseményeket, nem pedig utólag.

Szarvas Andi szülés után is elképesztően energikus

Az újdonsült édesanya nemrég egy interjújában arról mesélt, hogy imádja az anyaságot, és még a nehézségek ellenére is úgy érzi, hogy zsigerből jön neki, mit hogyan kell csinálnia. Legújabb videójában egy átlagos napjukat is elmesélte: Zina általában fél 9-kor kel, ilyenkor Andi még kiviszi a levegőre, utána pedig megeteti. A gyönyörű kisbaba már három hónapos is elmúlt, így folyamatosan nevet, hangokat ad, amiért a szülők – érthető módon – egyenesen odáig vannak.

A lábacskái folyamatosan járnak, a fákat pedig nagyon szereti, imádja nézni őket és vihog, mosolyog rájuk

– mesélte lelkesen Andi, aki a délelőtti séta után eteti, pelenkázza és átöltözteti kislányát, mondókázik, énekel neki, mindeközben elvégzi a háztartási munkákat, kislánya délutáni alvása után pedig baby SPA programra viszi őt, amit a babák imádnak. Mivel Szarvas Andi párja csak délután ér haza, a fiatal anyuka egész nap egyedül van a teendőkkel, ami egyébként természetes, hiszen a babának ilyenkor leginkább az édesanyára van szüksége.