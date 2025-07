Lélegzetelállító: Nagyot változott Szabó Zsófi!

Pénteken osztott meg magáról Szabó Zsófi képeket és egy videót is. Hatalmas változásra készült, és ezt most meg is lépte!

Szabó Zsófi mindig megörvendeztet minket káprázatos képeivel. Forrás: Youtube

"Nyári haj" - írta Szabó Zsófi Instagram bejegyzéséhez. A csinos műsorvezető mindig megörvendeztet minket káprázatos képeivel, de erre nem számítottunk: ismét megváltoztatta a hajszínét.

A Dancing with the Stars forgatása alatt barna haját csillogtatta, majd nemrégen ismét szőke ciklonként tündökölt. De valahogy külön-külön úgy látszik nem jött be neki. Ezért próbálhatta ki, hogy milyen az, ha mindkét színt egyszerre viseli magán.

Az eredmény magáért beszél, és a kommentelőknek is rendkívül tetszett a látvány.

"Nagyon szép lett a hajad"

"Gyönyörű vagy"

"Szépséges"

- írták rajongói képe alá.

A képeket és a videót ide kattintva nézheted meg.