"Jobb félni, mint megijedni": őszintén nyilatkozott, Sydney van den Boschnál bármikor beindulhat a vajúdás!

A szülési szabadságát töltő szerencselány újabb Instagram-poszttal lepte meg rajongóit. A szépségkirálynőnél bármikor megindulhat a szülés, ezért a kommentelőktől kért tanácsot, hogy ilyenkor még mit érdemes mindenképpen beszerezni.

Fotó: Sydney van den Bosch

Ahogy a képhez is írja, álmában sem gondolta volna, hogy a rajongói között ennyi kismama van, arra pedig pláne nem, hogy egy éjszaka alatt milyen rengeteg tanáccsal látták el őt. Hozzátette, hogy nagyban megkönnyítette a dolgokat, hogy 90%-ban azonos álláspontokat képviselnek, így sok mindenben egyszerű a döntés.

Egy pelenkázótáskát már be is szerzett a tanácsok alapján,

jövő héten pedig összekészíti a kórházi táskát, és a pocaklakó ruháit is elkezdi mosni, ami azt jelenti, hogy most már tényleg a véghajrába érkeztek: bármikor érkezhet a kislány!

Nagyon igyekszik, hogy a kislány a házba érkezzen, de jobb félni mint megijedni, ezért már előre bepakol erre az esetre. A szépséges modell továbbra is várja a hasznos tanácsokat, amelyekhez ITT járulhatsz hozzá, és a képet is IDE kattintva nézheted meg.