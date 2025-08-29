"Jobb félni, mint megijedni": őszintén nyilatkozott, Sydney van den Boschnál bármikor beindulhat a vajúdás!

A szülési szabadságát töltő szerencselány újabb Instagram-poszttal lepte meg rajongóit. A szépségkirálynőnél bármikor megindulhat a szülés, ezért a kommentelőktől kért tanácsot, hogy ilyenkor még mit érdemes mindenképpen beszerezni.
Ahogy a képhez is írja, álmában sem gondolta volna, hogy a rajongói között ennyi kismama van, arra pedig pláne nem, hogy egy éjszaka alatt milyen rengeteg tanáccsal látták el őt. Hozzátette, hogy nagyban megkönnyítette a dolgokat, hogy 90%-ban azonos álláspontokat képviselnek, így sok mindenben egyszerű a döntés.
Egy pelenkázótáskát már be is szerzett a tanácsok alapján,
jövő héten pedig összekészíti a kórházi táskát, és a pocaklakó ruháit is elkezdi mosni, ami azt jelenti, hogy most már tényleg a véghajrába érkeztek: bármikor érkezhet a kislány!
Nagyon igyekszik, hogy a kislány a házba érkezzen, de jobb félni mint megijedni, ezért már előre bepakol erre az esetre. A szépséges modell továbbra is várja a hasznos tanácsokat, amelyekhez ITT járulhatsz hozzá, és a képet is IDE kattintva nézheted meg.
