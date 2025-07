Ajjaj! Hova tűnt Stana Alexandra párja?

Ahogy azt már korábban megírtuk, Stana Alexandra felhőtlenül boldog, és éppen nyaralását tölti Szardínián, újdonsült párjával.

Stana Alexandra újra szerelmes

Fotó: archív / hot! magazin

A Tv2 sztárját, Stana Alexandrát eltalálta ámor nyila, és civil párjával osztott meg közös fotót az Instagramon. Azonban a legfrissebb posztban nincs közös kép róluk. Arról, hogy együtt vannak, csak a két főre megterített asztal és egy férfi láb utal az egyik képen.

Természetesen a képek magukért beszélnek, hiszen elképesztő boldogságukról alig pár napja számoltak be. Reméljük, hogy később még érkeznek olyan felvételek is, ahol mosolygós arcaikkal is demonstrálják szerelmük hevét. Ugyanis az előző posztban ez tetszett a legjobban a rajongóknak.

A táncosnőről és civil párjáról ez volt az első közös fotó, amit megmutattak a nyilvánosságnak. Stana Alexandra párja átkarolja a táncosnőt, a követők szerint pedig nagyon összeillenek, látszik, hogy mennyire megvan közöttük az összhang.

Egyforma a mosolyotok!

– vette észre valaki a hasonlóságot.