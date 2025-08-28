Sebestyén Balázs fia csak 32 évesen végez a sulival? Sokkoló, amit az apja elárult

Hazánk egyik legsikeresebb műsorvezetőjét, Sebestyén Balázst közel tíz éve foglalkoztatja a spiritualitás. Azért lépett rá az önismeret útjára, mert nem akart azok közé tartozni, akik problémáik és szorongásaik miatt káros szenvedélyekhez nyúlnak, vagy a pohár fenekén keresnek menekülést. Balázs hisz a szellemi és természetfeletti erőkben, és úgy érzi, többször is a hite segítette át a legnehezebb, legsötétebb helyzeteken. Sebestyén Balázs a Rádió 1 Balázsék című műsorában mesélte el, hogy 16 éves fia, Sebestyén Benett még csak most kezdi a középiskolát. Nevetve tette hozzá: „eddig csak hereverőzött” – egy magára jellemző, családi dinamikájukat is tükröző poén. A rádiós a tőle megszokott humorral beszélt fiáról és a suli kezdésről, hangsúlyozva: nincs hova rohanni, minden a maga idejében történik.
Balázs évek alatt dolgozott azon, hogy fejben rendbe tegye magát, és önismereti munkája során arra is ráébredt, hogy komoly kontrollkényszerrel küzd, ami leginkább a gyereknevelésben csúcsosodott ki. Éppen ezért ma már sokkal tudatosabban, lazábban és elfogadóbban áll bizonyos helyzetekhez. Talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy ennyire könnyedén kezeli fia iskolakezdését is.
Elmagyarázta, hogy Benett korábban egy nyelvi felkészítő, úgynevezett "nulladik" osztályban (nyitási év) vett részt, és ebben az évben indul most elsősként végző középiskolásként. A rádiós sorolta, félkomolyan-poénosan, hogy az évvesztéssel együtt így 32-33 éves lesz majd, mire leérettségizik, 35-36 körül kirepül majd a családi fészekből, de szerinte:
Nem baj, nincs hova rohanni.
A műsorban szóba került még a tankönyv- és füzetcsomagolási mizéria, amely sok szülőnél fel is verte a tanévkezdet hullámait. Balázs megjegyezte, hogy ő az elmúlt nyolc évben egyetlen könyvet vagy füzetet sem látott otthon.
Habár Balázs ritkán oszt meg részleteket családjáról, néha kivételt tesz. Tavaly például posztolt egy videót Benettről, amint dobol – ezzel is büszkeségét, szeretetét fejezte ki nyilvánosan:
„Hogy telt el ez ilyen gyorsan? 15 év! Annyira büszkék vagyunk Rád, Beni. Nagyon szeretlek! Remélem, egyszer ott ugrálunk majd az egyik koncerteden…”
Kisebbik fia, Noel, többször is bevonódott élő adásba: egyszer kéretlen hangnemben búcsúzott a hallgatóktól, „nyaljátok a zacsit!”, ami a közönség számára emlékezetes pillanat lett.
A tanévkezdés apropóján Balázs egy régi csínyét is fellehet idézni, talán már túl vicces iskolai történetét: diákéveiben heccből bombariadót csinált az órák alatt, a tanári mellékhelyiségről telefonálva, egy olyan „divat” élmény volt, amit később az iskolák azon szoktak használni a rend helyreállítására, hogy elvegyék a diákok kedvét az ilyen tréfáktól.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.