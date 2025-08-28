Sebestyén Balázs fia csak 32 évesen végez a sulival? Sokkoló, amit az apja elárult

Hazánk egyik legsikeresebb műsorvezetőjét, Sebestyén Balázst közel tíz éve foglalkoztatja a spiritualitás. Azért lépett rá az önismeret útjára, mert nem akart azok közé tartozni, akik problémáik és szorongásaik miatt káros szenvedélyekhez nyúlnak, vagy a pohár fenekén keresnek menekülést. Balázs hisz a szellemi és természetfeletti erőkben, és úgy érzi, többször is a hite segítette át a legnehezebb, legsötétebb helyzeteken. Sebestyén Balázs a Rádió 1 Balázsék című műsorában mesélte el, hogy 16 éves fia, Sebestyén Benett még csak most kezdi a középiskolát. Nevetve tette hozzá: „eddig csak hereverőzött” – egy magára jellemző, családi dinamikájukat is tükröző poén. A rádiós a tőle megszokott humorral beszélt fiáról és a suli kezdésről, hangsúlyozva: nincs hova rohanni, minden a maga idejében történik.

Sebestyén Balázs felesége, Horváth Viktória is büszke lehet férjére (Fotó: Mediaworks)

Sebestyén Balázs fiáról: „eddig csak hereverőzött”

Balázs évek alatt dolgozott azon, hogy fejben rendbe tegye magát, és önismereti munkája során arra is ráébredt, hogy komoly kontrollkényszerrel küzd, ami leginkább a gyereknevelésben csúcsosodott ki. Éppen ezért ma már sokkal tudatosabban, lazábban és elfogadóbban áll bizonyos helyzetekhez. Talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy ennyire könnyedén kezeli fia iskolakezdését is.

Elmagyarázta, hogy Benett korábban egy nyelvi felkészítő, úgynevezett "nulladik" osztályban (nyitási év) vett részt, és ebben az évben indul most elsősként végző középiskolásként. A rádiós sorolta, félkomolyan-poénosan, hogy az évvesztéssel együtt így 32-33 éves lesz majd, mire leérettségizik, 35-36 körül kirepül majd a családi fészekből, de szerinte:

Nem baj, nincs hova rohanni.

Suli kezdésről

A műsorban szóba került még a tankönyv- és füzetcsomagolási mizéria, amely sok szülőnél fel is verte a tanévkezdet hullámait. Balázs megjegyezte, hogy ő az elmúlt nyolc évben egyetlen könyvet vagy füzetet sem látott otthon.

Sebestyén Balázs gyerekei közül idősebb fia, Benett most kezdi a középiskolát, míg Balázs kisebbik fia, Noel már többször is megnevettette a rádióhallgatókat spontán megszólalásaival (Fotó: Archív)

A magánélet ritka, de szívből jövő pillanatai

Habár Balázs ritkán oszt meg részleteket családjáról, néha kivételt tesz. Tavaly például posztolt egy videót Benettről, amint dobol – ezzel is büszkeségét, szeretetét fejezte ki nyilvánosan: