Schobert Norbi 180 kilóról fogyasztotta le fia jövendőbeli apósát: „Most mindenki boldog!"

Schobert Norbi háromgyermekes édesapaként nagyon szereti gyerekeit, ennek eredményeképp pedig jó kapcsolatot ápol az ő párjaikkal is. Legutóbb közösségi oldalán osztotta meg, hogy fia, Norbi kedvesének apukáját sikerült segítenie az életmódváltásban.

Schobert Norbi stroke-ja után is ugyanolyan elánnal edz, mint előtte (Fotó: Ripost)

Schobert Norbi lefogyasztotta a nászát

„Na a család is fogy! Nagy fiam párjának, Petrának apukája 1 hónapja él a Norbi menün és még nem sportol! Nem éhezik, mert napi 4 étkezés és napi 3 Alakreform rost van benne a menüben! De már sokat fogyott” – írta Schobert Norbert Instagram-oldalán, ahol követői között is felajánlotta azt, hogy nekik is szívesen segít a fogyásban.

Rubint Réka férje nemrég a Metropolnak mesélt arról, hogy ő már magától soha többé senkit nem fog rábírni a fogyásra, de ha valaki megkeresi őt, akkor nagyon szívesen segít neki. Ugyanis szerinte a fogyás igényének belülről kell érkezni, nem pedig külső hatásokra kell életmódot váltani. Norbi azt vallja, hogy az elhízás nemcsak egészségügyi, hanem igényességi kérdés is, hogy valaki kellően megtiszteli magát. Így volt ez Ifj. Schobert Norbert kedvesének édesapjával is, aki felkereste az életmódváltás itthoni nagymesterét.

Schobert Norbi fia megtalálta a szerelmet

Petra édesapja 180 kiló fölött volt és nagyon fulladt, illetve a lánya is már nagyon féltette őt. Az apuka már mindenféle fogyókúrát kipróbált életében, de nem tudott tartós sikert elérni. Aztán egy hónappal ezelőtt elkezdtem segíteni neki és most sikerült neki lefogyni ennyi idő alatt, sport nélkül több mint 8 kilót. Úgyhogy most mindenki boldog

– kezdte lapunknak a fitneszmogul, aki elárulta, könnyedén megtalálta a jövendőbeli nászával a közös hangot.

Ifj. Schobert Norbi barátnője, Petra személyében megtalálta az igaz szerelmet (Fotó: Instagram)

A fitneszedző magukat látja a fiatalokban

Ifj. Schobert Norbi és kedvese már egészen régóta ismerik egymást, mert hat éve találkoztak először, de csak tavaly előtt jöttek össze. Szerelmük egyből elkezdett bimbózni, aminek a pár férfi tagjának édesapja nagyon örül:

Norbi már lassan két éve van együtt Petrával, de soha nem veszekedtek és azt látom, nagy összhangban vannak. A fiamnak rengeteg hobbija van, de Petra mindenhova elkíséri őt és mondhatni: össze vannak nőve. Úgyhogy nagyon aranyosak, igazából olyanok, mint mi vagyunk Rékával

– vélekedett a büszke apuka.