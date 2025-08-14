Megszólalt a jó barát: újabb részleteket árult el Schmuck Andor temetéséről

A népszerű politikus halálhíre 2025. július 14-én rázta meg a közvéleményt, és a népes baráti társaságát. Schmuck Andor 54 éves korában, hónapok óta tartó, súlyos betegség után hunyt el, amelyet igyekezett méltósággal viselni, de az utolsó időben már a barátait sem szívesen látta, annyira rosszul volt. Nyári Károly találkozott vele utoljára, egy Tisztelet Társasága által szervezett eseményen.

Schmuck Andor betegsége nem volt nyilvános, halála mindenkit megrendített, temetése augusztus 15-én lesz a Fiumei úti Sírkertben (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Schmuck Andor temetésén Nyári Károly búcsúbeszédet mond

Az előadóművészt nagyon lesújtotta barátja elvesztése. Schmuck Andor utoljára Nyári Károllyal találkozott, de pár nap múlva amikor a jazz-zongorista hívta telefonon, már nem érte el.

Nem sokkal később értesültem arról, hogy Andor örökre lehunyta a szemét

– mondta a Borsnak Nyári Károly. „Nagyon megrendített a hír, ő volt a világ egyik legszerethetőbb embere. Felfoghatatlan számomra, hogy ilyen fiatalon elment. Hosszú évtizedes barátság fűzött Andorhoz, hiszen mindkettőnknek szívügye a szépkorúak segítése és támogatása, amely még szorosabbra fűzte a barátságunkat. Szeretném tovább vinni az ő misszióját és célkitűzéseit. Családunk minden tagja szerette őt, majdnem minden nagy koncertemen ott volt, mint kiemelt díszvendég.”

A politikust holnap, egy hónappal és egy nappal a halála után kísérik utolsó útjára.

„Azt tudom, hogy rengeteg embert vár a Tisztelet Társasága, amelynek Andor az alapítója volt, és akik azt kérték, hogy mindenki egy szál fehér virággal érkezzen. Én is pár szóval búcsúztatom Andort, majd eljátszom a legkedvesebb dalát, Frank Sinatra My Way című slágerét.”

Fodor Zsóka Schmuck Andor jóbarátja volt (Fotó: MW archív)

Barátai mind ott lesznek

Schmuck Andornak népes baráti társasága volt, de igazán közel csak nagyon keveseket engedett magához. Ilyen volt Fodor Zsóka, aki saját fiaként szerette a politikust, de 15 év után hirtelen megszakadt a barátságuk. A színésznőt nagyon megviselte Andor elvesztése, de nemrég azt mondta, legszívesebben ki se menne a temetésre, inkább egyedül búcsúzna el tőle. Schobert Norbi is nagyon jóban volt az elhunyttal, mindenképpen ott lesz a búcsúztatón.