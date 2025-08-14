Megszólalt a jó barát: újabb részleteket árult el Schmuck Andor temetéséről

A népszerű politikus halálhíre 2025. július 14-én rázta meg a közvéleményt, és a népes baráti társaságát. Schmuck Andor 54 éves korában, hónapok óta tartó, súlyos betegség után hunyt el, amelyet igyekezett méltósággal viselni, de az utolsó időben már a barátait sem szívesen látta, annyira rosszul volt. Nyári Károly találkozott vele utoljára, egy Tisztelet Társasága által szervezett eseményen.
Az előadóművészt nagyon lesújtotta barátja elvesztése. Schmuck Andor utoljára Nyári Károllyal találkozott, de pár nap múlva amikor a jazz-zongorista hívta telefonon, már nem érte el.
Nem sokkal később értesültem arról, hogy Andor örökre lehunyta a szemét
– mondta a Borsnak Nyári Károly. „Nagyon megrendített a hír, ő volt a világ egyik legszerethetőbb embere. Felfoghatatlan számomra, hogy ilyen fiatalon elment. Hosszú évtizedes barátság fűzött Andorhoz, hiszen mindkettőnknek szívügye a szépkorúak segítése és támogatása, amely még szorosabbra fűzte a barátságunkat. Szeretném tovább vinni az ő misszióját és célkitűzéseit. Családunk minden tagja szerette őt, majdnem minden nagy koncertemen ott volt, mint kiemelt díszvendég.”
A politikust holnap, egy hónappal és egy nappal a halála után kísérik utolsó útjára.
„Azt tudom, hogy rengeteg embert vár a Tisztelet Társasága, amelynek Andor az alapítója volt, és akik azt kérték, hogy mindenki egy szál fehér virággal érkezzen. Én is pár szóval búcsúztatom Andort, majd eljátszom a legkedvesebb dalát, Frank Sinatra My Way című slágerét.”
Schmuck Andornak népes baráti társasága volt, de igazán közel csak nagyon keveseket engedett magához. Ilyen volt Fodor Zsóka, aki saját fiaként szerette a politikust, de 15 év után hirtelen megszakadt a barátságuk. A színésznőt nagyon megviselte Andor elvesztése, de nemrég azt mondta, legszívesebben ki se menne a temetésre, inkább egyedül búcsúzna el tőle. Schobert Norbi is nagyon jóban volt az elhunyttal, mindenképpen ott lesz a búcsúztatón.
„Nem csak én, de édesanyám is ott szeretett volna lenni Andor temetésén, ő is nagyon szerette és tisztelte, de mivel hatalmas hőség lesz, így őt lebeszéltem róla, én képviselem a családot!” – mondta Schobert Norbi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.