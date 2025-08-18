Szemétnek nézhették: eltűnt a rejtélyes ajándék Schmuck Andor sírjáról - Fotó

Hatalmas tömeg búcsúztatta augusztus 15-én az 54 éves korában elhunyt Schmuck Andort Budapesten, a Fiumei úti sírkertben. Mint ismert, a mindig vidám, optimista politikust július 14-én találták holtan a Tisztelet Társasága irodája felett kialakított lakrészben, Budapest V. kerületében.

Mindenkit megdöbbentett, amikor kiderült, Schmuck Andor meghalt (Fotó: Máté Krisztián / Mediaworks Archívum)

Schmuck Andor halála annak ellenére döbbentette meg az országot, hogy a politikus még március végén, A Nagy Duett 2025 egyik élő adásában bejelentette, súlyos beteg, életmentő kezelésre szorul. Rendszeresen járt is az orvoshoz, és bár az eredményei annyira nem voltak biztatóak, ő végig hitt a gyógyulásban. Felépülése érdekében még egy imacsoport is létrejött, melynek tagjai a Szent István Bazilikában fohászkodtak Schmuck állapotának javulásáért. Sajnos hiába. Bár a politikus halála a mai napig felvet néhány kérdést, az biztos, hogy ő már abban a sírban pihen, amit már éltében látogatott a temetőben.

Eltűnt a megdöbbentő ajándék Schmuck Andor sírjáról

Szívszorító látványt nyújtott a virágoktól és koszorúktól roskadozó márvány sír Schmuck Andor temetése után. Több hatalmas koszorú is felkerült, a legnagyobbat a Tisztelet Társasága készítette, virágokból közében a politikus ikonikus nyakkendőjét mintázták meg. Rejtélyes menyasszonya, Kinga pedig egy gyönyörű szív alakú koszorút helyezett el, aminek szalagjára az volt írva: Szeretlek, Kincsem, Örökre menyasszonyod"

Schmuck Andor menyasszonya, Kinga a temetésen (Fotó: Bors)

Ám a Bors még valamit felfedezett a sír két pontján is, egy-egy flakon bontatlan kóla üdítőt, amit nem lehet tudni, ki hagyott ott. De hogy ki volt az és mi a jelentése, egyelőre nem derült ki...

Vajon ki tehette a két üveg kólát Schmuck Andor sírjára? (Fotó: Bors)

Bárki is helyezte el a megdöbbentő ajándékot Schmuck sírján, biztos, hogy közelről ismerte a politikust. Andornak ugyanis valóban védjegyévé vált a cukormentes szénsavas üdítő, amit rendszeresen kortyolt a társasági eseményeken. Sőt, a halála után a rendőrség is lefoglalt egy üveg kólát, abban a lakásban, ahol Andor életét vesztette rejtélyes körülmények között.

Úgy tűnik azonban, hogy a temető gondnokainak is szemet szúrt a két flakon, hétfőre ugyanis nyomtalanul eltűntek a szénsavas italok a sírról. Amikor a Bors munkatársa hétfő délelőtt ismét kilátogatott a sírhoz, már csak hűlt helyüket találta.