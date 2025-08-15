UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
"Szeretlek, Kincsem, mindörökre menyasszonyod" – így búcsúzott utolsó szerelme Schmuck Andortól

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 17:08
Örök nyugalomra helyezték a Tisztelet Társasága elnökét. Schmuck Andortól megható módon búcsúzott utolsó szerelme.

Augusztus 15-én örök nyugalomra helyezték Schmuck Andort. Temetésén megtelt a ravatalozó, számtalan barát gyűlt össze, hogy elbúcsúzhasson a Tisztelet Társasága elnökétől. Schmuck Andor sokak szívét érintette meg kedvességével, humorával.

Schmuck Andor utolsó szerelme, Kinga
Schmuck Andor utolsó szerelme, Kinga

A sztároktól hemzsegő tömegben egy szőke hölgyre lettek figyelmesek, aki összetörten állt Andor ravatalánál. Kiderült, hogy ő nem más, mint Kinga, akivel a volt politikus haláláig szerelemben élt. Kinga szívszorító üzenettel búcsúzott Schmuck Andortól: "Szeretlek, Kincsem, mindörökre menyasszonyod, Kinga".

 Schmuck Andortól így búcsúzott szerelme, Kinga
Fotó: Tumbász Hédi /  Bors

Schmuck Andor tavaly nyilatkozta azt, hogy megváltoztatta a korábbi véleményét és már nyitott a családalapításra és a gyermekvállalásra is. Úgy tűnik, annyi szívfájdalom és keresgélés után megtalálta azt a nőt, aki boldoggá tette, és akivel a legnagyobb felelősségvállalásra is boldogan mondott volna igent. A sors azonban kegyetlenül közbeszólt egy betegség képében. 

 Schmuck Andor temetése Fiumei úti temető
Fotó: Tumbász Hédi /   Bors

Schmuck Andor élő adásban beszélt először a betegségéről

Schmuck Andor élő adásban, A Nagy Duettben jelentette be, hogy életmentő kezelésekre jár, mert súlyos betegség támadta meg a szervezetét, de bizakodva tekint a gyógyulására. Schmuck Andor halála július 14-én sokként érte a közvéleményt, még a barátai sem gondolták, hogy ilyen közel a vég. Mint ismert, a politikust július 13-án, vasárnap már a legközelebbi barátai sem érték el, ezért mindenki aggódni kezdett, hiszen korábban egyáltalán nem volt rá jellemző, hogy ki lett volna kapcsolva a telefonja. Végül a tűzoltók törték rá az ajtót az általa alapított Tisztelet Társasága V. kerületi irodája fölött kialakított lakrészben. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
