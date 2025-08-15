"Szeretlek, Kincsem, mindörökre menyasszonyod" – így búcsúzott utolsó szerelme Schmuck Andortól

Augusztus 15-én örök nyugalomra helyezték Schmuck Andort. Temetésén megtelt a ravatalozó, számtalan barát gyűlt össze, hogy elbúcsúzhasson a Tisztelet Társasága elnökétől. Schmuck Andor sokak szívét érintette meg kedvességével, humorával.

Schmuck Andor utolsó szerelme, Kinga

A sztároktól hemzsegő tömegben egy szőke hölgyre lettek figyelmesek, aki összetörten állt Andor ravatalánál. Kiderült, hogy ő nem más, mint Kinga, akivel a volt politikus haláláig szerelemben élt. Kinga szívszorító üzenettel búcsúzott Schmuck Andortól: "Szeretlek, Kincsem, mindörökre menyasszonyod, Kinga".

Schmuck Andortól így búcsúzott szerelme, Kinga

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Schmuck Andor tavaly nyilatkozta azt, hogy megváltoztatta a korábbi véleményét és már nyitott a családalapításra és a gyermekvállalásra is. Úgy tűnik, annyi szívfájdalom és keresgélés után megtalálta azt a nőt, aki boldoggá tette, és akivel a legnagyobb felelősségvállalásra is boldogan mondott volna igent. A sors azonban kegyetlenül közbeszólt egy betegség képében.

Schmuck Andor temetése Fiumei úti temető

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Schmuck Andor élő adásban beszélt először a betegségéről

Schmuck Andor élő adásban, A Nagy Duettben jelentette be, hogy életmentő kezelésekre jár, mert súlyos betegség támadta meg a szervezetét, de bizakodva tekint a gyógyulására. Schmuck Andor halála július 14-én sokként érte a közvéleményt, még a barátai sem gondolták, hogy ilyen közel a vég. Mint ismert, a politikust július 13-án, vasárnap már a legközelebbi barátai sem érték el, ezért mindenki aggódni kezdett, hiszen korábban egyáltalán nem volt rá jellemző, hogy ki lett volna kapcsolva a telefonja. Végül a tűzoltók törték rá az ajtót az általa alapított Tisztelet Társasága V. kerületi irodája fölött kialakított lakrészben.