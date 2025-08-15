"Szeretlek, Kincsem, mindörökre menyasszonyod" – így búcsúzott utolsó szerelme Schmuck Andortól

Augusztus 15-én örök nyugalomra helyezték Schmuck Andort. Temetésén megtelt a ravatalozó, számtalan barát gyűlt össze, hogy elbúcsúzhasson a Tisztelet Társasága elnökétől. Schmuck Andor sokak szívét érintette meg kedvességével, humorával.
A sztároktól hemzsegő tömegben egy szőke hölgyre lettek figyelmesek, aki összetörten állt Andor ravatalánál. Kiderült, hogy ő nem más, mint Kinga, akivel a volt politikus haláláig szerelemben élt. Kinga szívszorító üzenettel búcsúzott Schmuck Andortól: "Szeretlek, Kincsem, mindörökre menyasszonyod, Kinga".
Schmuck Andor tavaly nyilatkozta azt, hogy megváltoztatta a korábbi véleményét és már nyitott a családalapításra és a gyermekvállalásra is. Úgy tűnik, annyi szívfájdalom és keresgélés után megtalálta azt a nőt, aki boldoggá tette, és akivel a legnagyobb felelősségvállalásra is boldogan mondott volna igent. A sors azonban kegyetlenül közbeszólt egy betegség képében.
Schmuck Andor élő adásban, A Nagy Duettben jelentette be, hogy életmentő kezelésekre jár, mert súlyos betegség támadta meg a szervezetét, de bizakodva tekint a gyógyulására. Schmuck Andor halála július 14-én sokként érte a közvéleményt, még a barátai sem gondolták, hogy ilyen közel a vég. Mint ismert, a politikust július 13-án, vasárnap már a legközelebbi barátai sem érték el, ezért mindenki aggódni kezdett, hiszen korábban egyáltalán nem volt rá jellemző, hogy ki lett volna kapcsolva a telefonja. Végül a tűzoltók törték rá az ajtót az általa alapított Tisztelet Társasága V. kerületi irodája fölött kialakított lakrészben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.