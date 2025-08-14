Mi történik? Shawn Mendes megszökött Budapestről: Etyeken borozgatva fotózták le a Szigeten partizó világsztárt!

Ha idén nyáron úgy tűnt, mintha a világsztárok ellepnék Budapestet, az nem csak a képzelet műve. A főváros valósággal celebközponttá vált: koncertélmények, filmforgatások, titkos randik, eljegyzések – a nyár minden pillanata tartogatott valami szenzációsat. Persze a kanadai szupersztár, Shawn Mendes sem maradhatott ki a sorból.

Shawn Mendes Sziget fesztiválon adott koncertje fergeteges volt (Fotó: Gáll Regina / Bors)

„Happy Birthday Shawn Mendes” – így ünnepelt a kanadai sztár

A kanadai énekes, Shawn Mendes augusztus elején robbantotta fel a Sziget Fesztivál nagyszínpadát, ahol több ezer rajongó köszöntötte – közös éneklés, plakátok és hatalmas ováció fogadta bejelentését, miszerint éjfélkor tölti be a mágikus 27-et.

Egy etyeki borászatban, ünnepelt szűk körben, egy pohár borral a kezében. A Kúria Instagram-oldalán megjelent fotón Shawn lazán, mosolyogva pózol – úgy tűnik, a világsztár a nyugalmat és a jó ízeket választotta a vakuvillogás helyett.

Az alkalmat igazán felejthetetlenné tette, hogy Shawn nálunk ünnepelte 27. születésnapját.

– írta ki Instagram- posztja alá az Etyeki kúria.

Shawn Mendes tökéletes példája annak, hogy néha a legnagyobb élményeket nem a rivaldafényben éli meg az ember. Az elmúlt hónapokban pedig sorra érkeztek a hírességek – ki forgatni, ki pihenni, mások pedig életük fontos mérföldkövét ünnepelték itt. Íme néhány emlékezetes pillanat:

Dűne 2- Hollywood Budapesten

A Dűne 2 stábja több hónapra elfoglalta a fővárost: Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem és még sokan mások, nemcsak a forgatáson dolgoztak, hanem gyakran tűntek fel népszerű budapesti helyeken. Zendaya különösen megszerette a város kulináris kínálatát: egyik kedvence egy vegán cukkini spagetti lett, amit egy belvárosi étterem teraszán fogyasztott – természetesen a személyzet legnagyobb örömére, akik közös képet is készítettek a színésznővel.

Randi a belvárosban: Kylie Jenner és Timothée

A sztárpár, akiket a világ minden paparazzija követ, titkos randit tartott a belvárosban. A Budapest Gardenben bukkantak fel, ahol kombuchával koccintottak a bárpultnál, miközben láthatóan élvezték egymás társaságát. A vendégek szerint a páros oldott hangulatban beszélgetett – a világ elől elbújva...