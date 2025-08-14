Mi történik? Shawn Mendes megszökött Budapestről: Etyeken borozgatva fotózták le a Szigeten partizó világsztárt!

Ha idén nyáron úgy tűnt, mintha a világsztárok ellepnék Budapestet, az nem csak a képzelet műve. A főváros valósággal celebközponttá vált: koncertélmények, filmforgatások, titkos randik, eljegyzések – a nyár minden pillanata tartogatott valami szenzációsat. Persze a kanadai szupersztár, Shawn Mendes sem maradhatott ki a sorból.
A kanadai énekes, Shawn Mendes augusztus elején robbantotta fel a Sziget Fesztivál nagyszínpadát, ahol több ezer rajongó köszöntötte – közös éneklés, plakátok és hatalmas ováció fogadta bejelentését, miszerint éjfélkor tölti be a mágikus 27-et.
Egy etyeki borászatban, ünnepelt szűk körben, egy pohár borral a kezében. A Kúria Instagram-oldalán megjelent fotón Shawn lazán, mosolyogva pózol – úgy tűnik, a világsztár a nyugalmat és a jó ízeket választotta a vakuvillogás helyett.
Az alkalmat igazán felejthetetlenné tette, hogy Shawn nálunk ünnepelte 27. születésnapját.
– írta ki Instagram- posztja alá az Etyeki kúria.
Shawn Mendes tökéletes példája annak, hogy néha a legnagyobb élményeket nem a rivaldafényben éli meg az ember. Az elmúlt hónapokban pedig sorra érkeztek a hírességek – ki forgatni, ki pihenni, mások pedig életük fontos mérföldkövét ünnepelték itt. Íme néhány emlékezetes pillanat:
A Dűne 2 stábja több hónapra elfoglalta a fővárost: Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem és még sokan mások, nemcsak a forgatáson dolgoztak, hanem gyakran tűntek fel népszerű budapesti helyeken. Zendaya különösen megszerette a város kulináris kínálatát: egyik kedvence egy vegán cukkini spagetti lett, amit egy belvárosi étterem teraszán fogyasztott – természetesen a személyzet legnagyobb örömére, akik közös képet is készítettek a színésznővel.
A sztárpár, akiket a világ minden paparazzija követ, titkos randit tartott a belvárosban. A Budapest Gardenben bukkantak fel, ahol kombuchával koccintottak a bárpultnál, miközben láthatóan élvezték egymás társaságát. A vendégek szerint a páros oldott hangulatban beszélgetett – a világ elől elbújva...
Michael Jackson lánya, Paris Jackson nem csak turistaként járt Budapesten – látogatása során mondott igent szerelmének. Justin Longdall a New York Café Budapestben kérte meg kedvese kezét. Az öröm azonban nem tartott sokáig, néhány hónappal a lánykérés után felbontotta eljegyzését a sztárpár.
A nyár során nemcsak filmesek, hanem világhírű zenészek is egymás után léptek fel Budapesten. Jennifer Lopez, Billy Idol, Post Malone, Nelly Furtado, Guns N’ Roses, Charli XCX, Lionel Richie – csak néhány név azok közül, akik több ezer rajongót vonzottak a városba. A szezon azonban még messze nem ért véget: Will Smith ma este a Budapest Parkban ad felejthetetlen koncertet a magyar közönségnek, akik közül sokan még az egymillió forintos jegyet is hajlandóak voltak leperkálni, azért, hogy láthassák a világ egyik legnagyobb sztárját élőben.
Legyen szó forgatásról, gasztronómiáról, szerelemről vagy éppen egy születésnapról – egy biztos: idén nyáron Budapest nem csak a turisták, hanem a sztárok szívét is elrabolta.
