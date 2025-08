Rubint Réka nem tartja tökéletesnek a gyerekeit, hiába támadják ezzel

Rubint Réka és Schobert Norbi gyerekei már csaknem felnőttek, és persze a szüleik úgy látják, remek emberek lettek, de sokat kell még tanulniuk. Bár rengetegen támadják őket azért, mert azt hiszik, ők „a tökéletes Schobert családnak” tartják magukat, ez korántsem igaz. Számtalan poszt és komment születik abból, hogy egyesek úgy vélik a három gyereknek mindent ezüst tálcán kínál az élet a híres szüleik miatt. Schoberték gyermekei ugyan folyamatos rivaldafényben nőttek fel, az ő életük sem egyszerű. Réka maga is elismeri, hogy fiatal korában sokat hibázott, ahogy a gyerekei is, ami rendjén is van, mert így megtanulnak helytállni az életben. Ezt persze cseppet sem egyszerű végignézni anyaként, erről beszélt most a Borsnak.

Rubint Réka nem simítja el a gyerekek hibáit, Schóbert Lara és Norbika már csak nem felnőttek, így a saját útjukat járják (Fotó: Bors)

Rubint Réka gyerekei problémáit is magára akarta venni a sajátjai mellé, de hamar rá kellett ébrednie, hogy ezzel inkább rosszat tesz nekik.

Egy darabig próbáltam felvállalni helyettük a nehézségeket, de aztán rájöttem, hogy ezzel inkább ártok, mint használok. Minden embernek van egy életútja, amit saját maga kell, hogy bejárjon, ha ha nem most, akkor majd megtapasztalja később

– kezdte Réka őszintén.

„Sokkal többet számít, ha jó példával járunk előttük, mert ha egy gyerek a korához mérten tudatos, akkor lehet, hogy eszébe jut, hogy anya múltkor pont egy ilyen miatt sírt, és hogy hogy oldotta meg. Tehát szerintem, ha az ember megosztja a tapasztalatait, de úgy, hogy nem terhelje a saját problémáival, az egy jó útravaló lehet” – fejtette ki a véleményét.

Schobert Norbi és Rubint Réka családja épp olyan mint bárki másé szerintük, nem tartják magukat tökéletesnek (Fotó: Nagy Zoltán)

Rubint Réka fiatalon hasonló utat járt be

A fitneszlady azt is elárulta, ő maga sem hibátlan, épp olyan utat járt be, mint amilyet a gyerekeinek is szán, hogy megtanuljanak egyedül helytállni.

Hogyha meg kell járniuk azt a létrát, ami eléjük van támasztva, akkor azt meg kell járniuk. Talán ez volt a legnehezebb, hogy ne helyettük éljek, hanem őket terelgetve. Mint egy kis pataknál, a meder én vagyok, de az, hogy milyen intenzitással mennek előre, milyen sziklába ütköznek, vagy hogyan kerülik ki ezeket, azt meg kell hagyni nekik. Ettől fognak tapasztalni, és ez fogja őket építeni, előrevinni az életük során

– magyarázta a sztáranyuka.