Úton az újabb magyar sztárbaba, kék és rózsaszín lufikkal jelentettétek be a fantasztikus örömhírt

Ez elmúlt időszakban több hazai sztár is abban az örömben részesült, hogy vagy kisbabbájuk lesz, vagy nemrég született meg a gyermekek, elég csak Szarvas Andira, Vajna Timire vagy Sydney van den Bosch-ra gondolni.

Most pedig újabb hazai híresség nézhet hamarosan szülői örömök elé, kiderült ugyanis, hogy apa lesz ifj. Richter József. A Hortobágyi Károly-díjas magyar artistaművész épphogy új szerelméről mesélt a hot! magazinnak, már be is jelentették a fantasztikus gólyahírt.

Hamarosan új korszak elé nézünk kisfiúnk fog születni👶🏻💙 @milaa0212 jön a kis Tarzan

- írta Instagram-oldalán az artistaművész.