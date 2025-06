Richter József: Ismét van barátnőm, komoly kapcsolatban élek

Ifj. Richter József őszintén mesélt a magánéletéről a hot! magazinnak.

Ifj. Richter József elárulta, hogy van-e jelenleg barátnője (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Richter József kora és öröksége: A cirkusz szenvedélye generációkon át

hot!: Pontosan egy órád van ránk előadás előtt. Ennyire sűrű most az életed?

Ifj. Richter József: Igen, az idei évben kimondottan telített a programom. A cirkusz, a szafaripark és még a saját teendőim is annyi időt elvisznek, hogy már-már azon gondolkodom, talán túl sok mindent vállalok be. Szórakozásra alig jut időm.

hot!: Hány kilométert utazol egy héten?

Ifj. Richter József: Akár ezret is. Attól függ, éppen hol van a cirkusz, heti több napot is ingázom. Napközben a szafari-parkban vagyok Nagykőrösön, vagy Budapesten intézem az ügyeimet, aztán vissza a porondra, mondjuk, Miskolcra vagy Kecskemétre. Az egész országot bejárom, az utakat már csukott szemmel is ismerem.

hot!: Van így egyensúly munka és magánélet között?

Ifj. Richter József: Nem feltétlenül. Mérleg az van, de a nyelve nem mindig a jó irányba billen. De azt mondom: addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Még azt érzem, hogy fiatal vagyok, bírom azt az iramot, amit tíz év múlva már nem biztos. Negyvenéves koromig szeretném elérni a kitűzött céljaimat, utána majd ráérek visszavenni a tempóból.

hot!: A cirkuszi életformát meddig lehet bírni?

Ifj. Richter József: Ha csak édesapámat nézem, aki 74 éves, de még mindig aktív, bejön mindegyik fináléra, köszönti a vendégeket. Ez az élete, nem akarja abbahagyni. Van egy szép háza Budapesten, de nem akar ott maradni, mert ő ebben éli az életét. Szerintem az alma nem esett messze a fájától, és én is így élek majd, mert már most is nagyon hiányzik a cirkusz, ha épp nem vagyok a közelében.

hot!: És neked is van egy szép házad Budapesten. Az ilyenkor üresen áll?

Ifj. Richter József: Igen, és nagyon remélem, hogy ebben a pillanatban is üresen áll! (Nevet.) Ott töltöm a legkevesebb időt.

Richter József cirkusza és a szafaripark világa

hot!: A cirkusz és a park dübörög – de hogyan alakult a magánéleted az elmúlt három évben?

Ifj. Richter József: Két és fél éve elváltam a feleségemtől, és utána jött egy olyan korszakom, amikor, mondjuk úgy, éltem az életemet.

De ismét van barátnőm, komoly kapcsolatban élek, és jól megvagyunk.

hot!: Szakmabeli esetleg?