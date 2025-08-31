Gyönyörű, fiatal és foglalt... Regán Lili első házassági évfordulóját ünnepelte imádott férjével

Nemcsak szakmai mérföldkő volt számára ez az életre szóló élmény, hanem bizonyíték arra, hogy szenvedéllyel és kitartással a legnagyobb álmok is megvalósíthatók. Mielőtt Jennifer Lopez belibbent a reflektorfénybe, az MVM Dome-ban Regán Lili gondoskodott arról, hogy a közönség már az első taktusra készen álljon.

Regán Lili szülei büszkék lehetnek gyönyörű lányukra (Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin)

Regán Lili Jennifer Lopezzel álmodott

– Hatalmas megtiszteltetés volt JLo előtt zenélni: előző este már vele álmodtam – mesélte Lili, miközben szinte újra átélte a pillanatot. – Nagyon izgultam, éreztem a nyomást, de ez az a fajta izgalom, ami inkább feldob és előre visz.

Nem ez volt az első alkalom, hogy világsztár előtt léphetett fel: tavaly a szívtipró Ricky Martin rajongóit is ő melegítette be. De itt még nincs megállás!

– Van még pár nagy név a listámon, akikkel egyszer szeretnék együtt dolgozni, de minden ilyen fellépés csak megerősít abban, hogy jó úton járok. Ezeket a pillanatokat sosem felejtem el.

Elmondása szerint nincs semmilyen berögzült szerencsehozó rituáléja, de JLo koncertje előtt azért mégis történt valami.

Imádkoztam. Tudatosan készültem, napokkal előtte kiválogattam a zenéket, és megterveztem a teljes ívet, hogy minden jól sikerüljön

– árulta el a DJ, akinek a munkához való hozzáállása egyszerű, mégis mindent elmond róla. – Folyamatosan van hova fejlődni. Ha valaki szereti, amit csinál, az a munkáján is meglátszik, és én imádom, amit csinálok!

A kék hajú lemezlovas a magánéletében is stabil alapokon áll, hiszen nemrég ünnepelték a férjével az első házassági évfordulójukat.

– A DJ-élet és a rendhagyó munkarend, a sztereotípiákkal ellentétben, sosem okozott gondot köztünk. A kapcsolatunkban elejétől fogva megszokott volt a más bioritmus, és szerintem ez csak még jobban összehozott bennünket.

Lili TikTokon is egyre felkapottabb, mégis van valaki, aki a videóiban gyakran ellopja előle a show-t: az „embereket megszégyenítően dinnyeimádó” cicája, Gömbi. hot!

Világsztárok „előzenekara” A Rádió 1 népszerű DJ-je kezdetben Pécsett egy szórakozóhelyen zenélt – elmondása szerint akkoriban előfordult, hogy egyetlen embernek játszott. Most viszont világsztárok előtt lép színpadra!