Könnyekben tört ki Jennifer Lopez budapesti sztárvendége: Regán Lilit még JLo stábja is megdicsérte

Minden bizonnyal az év egyik legjobban várt budapesti koncertje volt JLo bulija. Jennifer Lopez most először lépett fel hazánkban, így a gyönyörű énekesnő buliját nem csak a magyar rajongók, de az itthoni sztárok is nagyon várták, így például több hazai híresség felbukkant a nézőtéren. Az MVM Dome-ban rendezett óriási bulinak azonban volt egy nagyon jelentős magyar vonatkozása is, ugyanis a világsztár előtt Regán Lili DJ lépett fel.

Jennifer Lopez Budapesten egy óriási bulit csinált (Fotó: Szabolcs László)

Elsírta magát a sztár DJ Jennifer Lopez koncertjén

Igazából ez volt az első olyan fellépésem, ami után szó szerint elsírtam magam... Mert akkora élmény és megtiszteltetés volt ez számomra, hogy az hihetetlen. Elképesztő élmény volt az, hogy ugyanazon a lépcsőn mentem fel, illetve ugyanazon a színpadon és ennyi ezer ember előtt léphettem fel. Úgyhogy talán nem meglepő, hogy ennyire kijöttek belőlem az érzelmek

– kezdte a Borsnak a népszerű DJ.

Regán Lili kivívta a stáb elismerését

Ami pedig ezek mellett óriási dolog volt számomra az az volt, hogy JLo amerikai stábjából ketten is megdicsértek a fellépésem után és mondták nekem, hogy »Good job!« Ez pedig nyilván egy kifejezetten pozitív visszajelzés volt számomra. Jennifer Lopezzel viszont sajnos nem volt alkalmam találkozni a kulisszák mögött, úgyhogy a színpadról láttam csak én is. De egy óriási show-t nyomott le és elképesztő az az energia, amivel ő rendelkezik. Konkrétan végig pörgött két órán keresztül: folyamatosan énekelt és ugrált, szóval fenomenális volt

– folyatta.

A Jennifer Lopez koncert Budapesten óriási sikert volt, amihez hozzájárult a magyar sztárvendég, Regán Lili is (Fotó: Bencze Zoltán)

Elégedettek a rajongók

Regán Lili annak ellenére, hogy végül sajnos testközelből nem találkozott a világsztárral, távolról is megállapította azt, hogy az énekesnő igazi maximalista. Ugyanis szerinte JLo mellett a koncert szervezői és a stáb is minden egyes apró részletre figyelt, ezáltal pedig semmi rosszat nem tudott mondani az MVM Dome-os fellépésről. Nem mellesleg ő is rengeteg pozitív visszajelzést kapott a nézőitől, mint az est sztárvendége:

„Az este felejthetetlen volt, nemcsak a zene, hanem az is, amit te képviselsz. Te vagy az, aki miatt hiszek abban, hogy a szenvedély és a kemény munka valóra válthatja az álmokat. Példakép vagy számomra és örök hálás leszek az ilyen pillanatokért!” – írta le kedves üzenetét egy rajongó Regán Lilinek, aki közösségi oldalán osztotta meg a JLo előtti fellépése miatt kapott aranyos visszajelzéseit.