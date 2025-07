Jennifer Lopez levetkőzött Budapesten! Szívdöglesztő fotókon a világ legszexibb dívája – galéria

Ahogy azt hazánkban mondani szokták, még a csilláron is lógtak az amerikai világsztár koncertjén a magyar fővárosban, full telt ház volt vasárnap az MVM Dome-ban. Jennifer Lopez most először lépett fel Budapesten, nem csoda, hogy minden jegy elkelt Jlo bulijára.

Jennifer Lopez Budapesten az On the floor dalával berobbantotta a színpadot (Fotó: Bors)



Jennifer Lopez budapesti koncertjén többször átöltözött, még egy bikini is előkerült

A fél órás késés ellenére mindenki elégedetten távozott, a napokban az 56. életévébe lépő énekesnő nem csak bombaformában van, de megmutatta milyen egy igazi amerikai show műsor. Jennifer Lopez már a kezdést sem viccelte el, az On the floor című dalával rúgta be a képzeletbeli ajtót és az iram mit sem változott a koncert végéig, olyan ikonikus dalait adta elő, mint például a Jenny From The Block, a Love Don't Cost A Thing, a Waiting For Tonight, a Dance Again vagy a Let's Get Loud. Az énekesnő nagy tánckarral érkezett, akik rengeteget adtak a felejthetetlen élményhez, de Jlo előtt mindenki megemelheti a kalapját, 55 évesen a húszéveseket meghazudtoló energiával táncolt és énekelt magassarkú cipőiben, és a képzeletre nem sokat bízó ruhakölteményeiben. A Jlo Budapest koncert tehát fergetegesre sikeredett, a hazai sztárvilág ódákat zengett róla a közösségi médiában. Míg a legtöbben a világsztár fantasztikus alakjáért voltak oda, voltak, akik szexi szettjeit emelték ki. De az biztos, Jennifer Lopez szexi dívaként jött, látott és győzött Budapesten.