Kislányáról osztott meg soha nem hallott titkokat Radics Gigi: "Igyekszem én is így nevelni..."

Nagyon korán kerültél a tehetségkutatók világába és ezáltal színpadra. Nem érzed, hogy emiatt kimaradt a gyerekkorodból valami?

„Sosem éreztem, hogy kimaradt volna a gyerekkorom. Nekem az volt természetes, hogy két játék között énekeltem, gyakoroltam, sőt, sokszor a játék helyett is. Szerintem minden gyereknek az a természetes, amibe belenő. Nekem meghagyták a választás jogát a szüleim, igyekszem én is így nevelni a lányomat. Majd ha valamiben nagyon tehetségesnek látom, és ő saját akaratából szeretné azt jobban csinálni és fejleszteni, akkor én is megteszek majd ezért mindent.”

Hogy élted meg, hogy többször is kiestél a tehetségkutatókból, mire évekkel később nyerni tudtál?

„Az első kudarcok is kellettek ahhoz, aki ma vagyok. Az alázat kialakulásához és a szakmai megbecsüléshez kellettek a buktatók is. Ha minden az ölembe pottyant volna azonnal, valószínűleg nem így állnék most a saját életemhez és a karrieremhez sem. Persze akkoriban nagyon megviselt a kiesés, vagy a negatív kritika, volt hogy úgy éreztem, nem csinálom tovább, de ezek mindig csak rövid ideig tartó gyerekes dacok voltak és gyorsan megláttam újra a napos oldalt és még többet energiát fektettem a céljaim elérésébe.”

Kislányod örökölte a tehetséged és a zene szeretetét?

„Bella csecsemőkora óta rajong a zenéért, megnyugtatni csak élő Stevie Wonder koncerttel lehetett már néhány hónaposan is, amikor még beszélni sem tudott és a világból is keveset fogott fel. Pedig sosem erőltettem azokat a dalokat, amiket én szerettem, csak észrevettem, ha épp Stevie szólt, akkor üti a kezével az ütemet, és majdnem kiugrik a bőréből. Azóta is látom, hogy szereti a jó zenét, de a korosztályának megfelelő gyerekdalokat is előszeretettel hallgatja. Egyébként Bella abszolút művészalkat, a kezével is szeret alkotni, de énekelni is imád. Szoktunk már kánonban is énekelni, egyre ügyesebb, és abszolút eltalálja a hangokat.”

Bella hogy élte meg, amikor a szülés után újraindult a koncertszezon és otthon kellett hagynod?