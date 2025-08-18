„Egyszerűen élvezd!” - szexi fotóval üzent Polgár Tünde

Polgár Tünde rendszeresen oszt meg különböző tartalmakat a közösségi oldalán. Általában családjával kapcsolatos posztokat tesz ki, ám ezúttal egy egészen rendkívüli bejegyzést tett közzé.
A korábbi luxusfeleség egy bikinis fotót tett ki, amiben azon követőinek üzent, akik állandóan panaszkodnak valami miatt. Most az időjárás miatt fanyalgókhoz szólt. Polgár Tünde a posztjában a következőt írta:
Nyár. Ha meleg van - az a baj. Ha esik - akkor az. Ha hűvös-az se jó. Egyszerűen élvezd! Hozd ki minden napodból a maximumot!
- olvasható az influenszer bejegyzésében, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.