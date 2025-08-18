UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Ilona névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Egyszerűen élvezd!” - szexi fotóval üzent Polgár Tünde

szexi
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 14:00
Bikinivillantásüzenetdögös
A rajongóihoz fordult influenszer.
KL
A szerző cikkei

Polgár Tünde rendszeresen oszt meg különböző tartalmakat a közösségi oldalán. Általában családjával kapcsolatos posztokat tesz ki, ám ezúttal egy egészen rendkívüli bejegyzést tett közzé.

Polgár Tünde
Polgár Tünde üzent a rajongóinak Fotó: Máté Krisztián

A korábbi luxusfeleség egy bikinis fotót tett ki, amiben azon követőinek üzent, akik állandóan panaszkodnak valami miatt. Most az időjárás miatt fanyalgókhoz szólt. Polgár Tünde a posztjában a következőt írta:

Nyár. Ha meleg van - az a baj. Ha esik - akkor az. Ha hűvös-az se jó. Egyszerűen élvezd! Hozd ki minden napodból a maximumot! 

- olvasható az influenszer bejegyzésében, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu