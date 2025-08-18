„Egyszerűen élvezd!” - szexi fotóval üzent Polgár Tünde

Polgár Tünde rendszeresen oszt meg különböző tartalmakat a közösségi oldalán. Általában családjával kapcsolatos posztokat tesz ki, ám ezúttal egy egészen rendkívüli bejegyzést tett közzé.

Polgár Tünde üzent a rajongóinak Fotó: Máté Krisztián

A korábbi luxusfeleség egy bikinis fotót tett ki, amiben azon követőinek üzent, akik állandóan panaszkodnak valami miatt. Most az időjárás miatt fanyalgókhoz szólt. Polgár Tünde a posztjában a következőt írta:

Nyár. Ha meleg van - az a baj. Ha esik - akkor az. Ha hűvös-az se jó. Egyszerűen élvezd! Hozd ki minden napodból a maximumot!

