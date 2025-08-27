Palvin Barbara először jelent meg nyilvánosan műtétje óta - Íme, az első fotók!

Palvin Barbara Instagram bejegyzése a múlt hétvégén szó szerint felrobbantotta az internetet. Kiderült ugyanis, hogy a világhírű modell endometriózissal küzd.

Palvin Barbara műtétje után már felépült, így megérkezett a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválra (Fotó: Profimedia-Reddot)

Palvin Barbara már felépült a műtétjéből

A magyar szupermodell bejegyzése rengeteg nőnek segíthet a világon, hiszen sokan nem is tudják, hogy milyen betegséggel állnak szemben, az endometriózisban az a legszörnyűbb, hogy a beteg nem tud róla és azt gondolja, hogy egészséges, noha szenved a tünetektől, amik sok esetben nagyon súlyos fájdalmakkal járnak. Az endometriózis egy jóindulatú, krónikus betegség, amely a termékeny korú nők mintegy tíz százalékát érinti. Az éves szűrővizsgálatok viszont nem szűrik ki minden esetben a problémát és idővel akár meddőséghez is vezethet. Barbi megrendítő őszinteséggel vallott róla, hogy ő is ezzel a betegséggel küzdött, hogy ezzel más nőket is arra biztasson, menjenek el további vizsgálatokra, ha úgy gondolják, hogy endometriózisuk lehet.

A korai diagnózis és kezelés nagyon fontos a hosszú távú szövődmények megelőzéséhez. Ezért is töltöttem az elmúlt három hónapot pihenéssel és teljes gyógyulással. Izgatott vagyok az életem új szakasza miatt, és most készen állok arra, hogy visszatérjek a munkába.

A visszatérés úgy tűnik meglehetősen jól sikerült

A magyar modell műtétje óta most jelent meg először a nyilvánosság előtt. Palvin Barbara esküvője után egyébként 2023-ban is épp a Velencei Filmfesztiválon jelent meg először újra, akkor is egy fekete ruhára esett a választása. Barbi idén egy spagetti pántos, mély dekoltázsú selyemruhában és napszemüvegben érkezett meg a rangos eseményre, a fején pedig egy szintén selyem anyagú, fekete sálat viselt, ami némileg ugyan szokatlan tőle, de ez is fantasztikusan állt neki. Remélhetőleg hamarosan megérkeznek majd a további vörös szőnyeges fotók is, mindenesetre az már most érzékelhető, hogy a modell a tőle megszokott szakmai profizmussal és lazasággal, mosolyogva integetett a fotósoknak. Palvin Barbara férje eddig nem volt látható a helyszínen, ez persze nem jelenti azt, hogy kihagyja a rendezvényt, de elképzelhető, hogy elfoglaltságai miatt ezúttal távol marad.