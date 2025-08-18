Nem Palvin Barbara az egyetlen, aki a kegyetlen betegséggel küzd: Mutatjuk az érintett sztárokat

Palvin Barbara az egyik leghíresebb magyar modell, akinek nevét, tökéletes alakját és egyedi arcvonásait a külföldi kifutókon is jól ismerik. Közösségi oldalain általában az élet napos oldalát mutatja be, a divat világát és persze hollywoodi sztár férjével közös idilli életét. Most azonban a kórházi ágyból posztolt, kifejtve, endometriózissal küzd.
Ahogy azt Barbi is írta, a szokásos éves szűrővizsgálat nem (feltétlenül) mutatja ki, vagy ad gyanakvásra okot. Az endometriózis egy jóindulatú, krónikus betegség, amely a termékeny korú nők mintegy tíz százalékát érinti. A betegség során a méh üregén kívül – általában a kismedencében, a petefészkekben és a hashártya felszínén – méhnyálkahártyához hasonló, endometrium szövetek jelennek meg és szaporodnak el. Ezek az endometriózis szigetek meddőséghez vezető belső szervi összenövéseket, immunreakciókat és ciklikus fájdalmat okozhatnak. Leggyakoribb tünetek között szerepel a fájdalmas menstruáció; az állandó, tartós, krónikus kismedencei fájdalom; a szexuális élet kapcsán fellépő fájdalom; gyakran az egyedüli tünet a meddőség, mely a betegek körülbelül negyven százalékánál fordul elő − írja az Endometriózis Magyarország weboldala.
Nem Palvin Barbi az egyetlen, aki érintett a kellemetlen betegségben. Vajna Timi is többször nyilvánosan beszélt már az őt érintő kellemetlenségről, aminek következtében a teherbeesés is jóformán lehetetlen küldetés lett számára. Számos kivizsgálás, gyógyszeres kezelés és műtét után mondhatni szakértője és már-már szószólója lett a témának.
„Az endometriózis nagyon sok fiatal lányt is érint. Örülök, hogy Barbi már jobban van. Nekem sem látták ultrahangon, csak műtét során, és a legrosszabb, hogy ha nem kezelik időben, meddőséghez is vezethet, mivel a folyamatos gyulladás roncsolja és csökkenti a petesejtszámot” – írta ki Vajna Timi Instagramra.
De Palácsik-Ráthonyi Tímea húga, Lilla is érintett. Ő néhány éve, az első kisfiuk születése után beszélt a gyógyíthatatlan betegségről, aminek a fájdalmas tünetei enyhültek a műtét után, s ma már tudjuk, esetében az újabb gyermekáldás sem váratott magára sokat, Visváder Tamással már kétgyermekes szülők.
A csinos sztármami, Dukai Regina is érintett volt az erős görcsökkel, fájdalommal járó betegségben. Az állapot a gyermekvállalást is megnehezítette számára, így mikor 2022-ben panaszokkal kereste fel a nőgyógyászát, azt hitte, endometriózisa újult ki. Nagy meglepetés volt, hogy a vizsgálat során kiderült, valójában várandós…
Szabó Zsófi is hasonlóan járt. Ő még 2018-ban, Hajdú Péternek öntötte ki a szívét:
Azt mondta az orvosom, hogy három betegség, a policisztás petefészek szindróma, az endometriózis és az inzulinrezisztencia van jelen a szervezetemben, úgyhogy rengeteg kivizsgáláson vettem részt. Amikor már minden gyógyszert megpróbáltam, sportoltam, életmódot váltottam, már jók voltak a leleteim, és még mindig nem jött össze a kicsi, akkor azt mondta az orvosom, hogy „Zsófia, érezze jól magát, menjen nyaraljon, pihenjen, fusson félmaratont, és akkor ősszel megpróbáljuk a lombikot”
– idézte fel Zsófi, aki végül hamar spontán teherbe esett, bár hozzátette, a tünetek nem múltak el teljesen és egy esetleges második gyermek vállalásánál is nehézségekbe ütközhetne emiatt.
Az aranytorkú énekesnő, Radics Gigi sokáig titkolta az életét megnehezítő betegséget. Csak akkor állt vele nyilvánosság elé, mikor már a sorfordító műtéten is túlesett. Idén Lékai-Kiss Ramóna podcast-jében beszélt erről először.
„Tavaly volt egy nagy mélypont az életemben, amikor kiderült, hogy endometriózissal küzdök. Pont előtte volt a Dancing with the Starsban való szereplésem, és az brutális volt. 12 órákat táncoltunk, folyamatosan mentem, semmire nem volt időm. De megtörtént a műtét, és egyszer csak megállt az élet. Otthon maradtam, lábadoztam a műtétből, voltak komplikációk is, ráadásul influenzásak is lettünk a gyerekemmel…”
A Next Top Model Hungary című TV2-es tehetségkutató drámával kezdődött: Pásztor Bíborka ígéretes tehetségnek bizonyult, s nem is árult zsákbamacskát.
„2016-ban kezdtem modellkedni, de aztán 2018-ban abba kellett hagynom, mert beteg lettem, endometriózist diagnosztizáltak nálam. Ez a nők körében gyakori betegség, a méh nyálkahártyája máshol telepszik le a testben, például csontban, de akár az agyig is felmehet. A modellkarrieremet, a munkámat, a stewardess-képzést is abba kellett hagynom. Négy évig gyakorlatilag semmit sem tudtam csinálni. A párom vitt mosdatni, mindenhova, mert babapózban fekve tudtam csak élni. Görcsökkel, fájdalommal és erős vérzéssel járt” – fogalmazott, s bár ennek ellenére belevágott a versenybe, már az első megpróbáltatás alatt szörnyű fájdalmak kezdték gyötörni.
„Az egész heti stressz az kijött a testemen, lelkemen. Visszajött a betegségem, az endometriózis és a poszttraumás stressz is, amivel eddig pszichológushoz jártam” – járult a zsűri elé, bejelentve: feladja a versenyt.
