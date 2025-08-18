Nem Palvin Barbara az egyetlen, aki a kegyetlen betegséggel küzd: Mutatjuk az érintett sztárokat

Palvin Barbara az egyik leghíresebb magyar modell, akinek nevét, tökéletes alakját és egyedi arcvonásait a külföldi kifutókon is jól ismerik. Közösségi oldalain általában az élet napos oldalát mutatja be, a divat világát és persze hollywoodi sztár férjével közös idilli életét. Most azonban a kórházi ágyból posztolt, kifejtve, endometriózissal küzd.

Palvin Barbara endometriózis betegségéről vallott (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mi az endometriózis?

Ahogy azt Barbi is írta, a szokásos éves szűrővizsgálat nem (feltétlenül) mutatja ki, vagy ad gyanakvásra okot. Az endometriózis egy jóindulatú, krónikus betegség, amely a termékeny korú nők mintegy tíz százalékát érinti. A betegség során a méh üregén kívül – általában a kismedencében, a petefészkekben és a hashártya felszínén – méhnyálkahártyához hasonló, endometrium szövetek jelennek meg és szaporodnak el. Ezek az endometriózis szigetek meddőséghez vezető belső szervi összenövéseket, immunreakciókat és ciklikus fájdalmat okozhatnak. Leggyakoribb tünetek között szerepel a fájdalmas menstruáció; az állandó, tartós, krónikus kismedencei fájdalom; a szexuális élet kapcsán fellépő fájdalom; gyakran az egyedüli tünet a meddőség, mely a betegek körülbelül negyven százalékánál fordul elő − írja az Endometriózis Magyarország weboldala.

Palácsik-Ráthonyi Tímea többször is beszélt már a teherbeesését nehezítő körülményekről (Fotó: Bors)

Vajna Timi terhességét is megnehezítette

Nem Palvin Barbi az egyetlen, aki érintett a kellemetlen betegségben. Vajna Timi is többször nyilvánosan beszélt már az őt érintő kellemetlenségről, aminek következtében a teherbeesés is jóformán lehetetlen küldetés lett számára. Számos kivizsgálás, gyógyszeres kezelés és műtét után mondhatni szakértője és már-már szószólója lett a témának.

„Az endometriózis nagyon sok fiatal lányt is érint. Örülök, hogy Barbi már jobban van. Nekem sem látták ultrahangon, csak műtét során, és a legrosszabb, hogy ha nem kezelik időben, meddőséghez is vezethet, mivel a folyamatos gyulladás roncsolja és csökkenti a petesejtszámot” – írta ki Vajna Timi Instagramra.

Vajna Timi többször is megnyilvánult már a témában, most Barbi posztjára reagált (Fotó: Instagram/Palácsik-Ráthonyi Tímea)

De Palácsik-Ráthonyi Tímea húga, Lilla is érintett. Ő néhány éve, az első kisfiuk születése után beszélt a gyógyíthatatlan betegségről, aminek a fájdalmas tünetei enyhültek a műtét után, s ma már tudjuk, esetében az újabb gyermekáldás sem váratott magára sokat, Visváder Tamással már kétgyermekes szülők.