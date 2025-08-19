"Kislány lett" – óriási örömhírt jelentett be a magyar mulatós sztár

Fantasztikus örömhírt jelentett be MC Hawer, kiderült ugyanis, hogy végre megszületett a kisunokája, így hivatalosan is nagyapa lett.

MC Hawer nagyapa lett Fotó: Mc Hawer

Egy órája büszke nagyapa lettem

– írta ki hétfő késő este a Facebook-oldalára a magyar mulatós sztár.

Kislány lett, egészséges, 2600 gramm és 50 cm

– tette hozzá kommentben.

MC Hawer: A húgom valamilyen formában majd az unokámon keresztül születik újra

A pici érkezése különösen fontos volt az énekes számára, ugyanis mint arról korábban beszámoltunk, MC Hawer testvére áprilisban elhunyt egy hosszan tartó, súlyos betegség után. Hawer, azaz Koczka Géza júliusban úgy fogalmazott, hogy sokat gondolkodott azon, hogy megossza-e másokkal a fájdalmát, végül arra jutott könnyít a lelkén, ha beszél a történtekről.

Nagyon megviselte, hogy elvesztette imádott húgát, Évát, aki 58 évet élt.

Nagyon ritka az olyan testvér, mint amilyen ő volt. Gyerekkorunktól fogva imádtuk egymást, minden lelki fájdalmunkat, örömünket megosztottuk egymással, megbeszéltük, tanácsot adunk a másiknak. Nagyon ritka kapcsolatom volt a húgommal, és büszke vagyok rá, hogy ő volt a testvérem

– írta akkor testvéréről MC Hawer.

Majd kicsit spirituálisabb vizekre evezett és kifejtette, milyen különleges kapocs van az unokája és a testvére között. Nem sokkal a tragédia előtt derült ki ugyanis, hogy lánya egy kislányt hord a szíve alatt.

Furcsa, de a húgom halálakor az is eszembe jutott, hogy a lányom nagyon régóta szeretett volna már kisbabát, jó ideje próbálkoztak már a kedvesével, míg végre összejött a baba. A lányom már várandós volt, amikor a testvérem elhunyt, ráadásul azt is tudjuk azóta, hogy kislányt vár. Azóta gyakran gondolok arra, hogy a húgom valamilyen formában majd az unokámon keresztül születik újra. Igaz, ezt soha nem fogjuk megtudni, hisz bizonyítékunk nincs rá

– fogalmazott Koczka Géza.