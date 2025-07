„Az unokámon keresztül születik újra” – MC Hawer megszólalt elhunyt testvéréről

MC Hawer nem tartja magát kifejezetten spirituális beállítottságúnak, a 3 hónappal ezelőtt történt családi tragédia viszont mélyen elgondolkoztatta. Ahogy a Bors arról elsőként beszámolt, az MC Hawer & Tekknő rappere a húgát gyászolja.

MC Hawer 3 hónapja vesztette el a testvérét (Fotó: Markovics Gábor)

MC Hawer testvére három hónappal ezelőtt, áprilisban hunyt el hosszan tartó, súlyos betegség után. Hawer, azaz Koczka Géza saját bevallása szerint sokat gondolkodott azon, hogy megossza-e másokkal a fájdalmát, ám végül úgy érezte, könnyít a lelkén, ha beszél a történtekről. Ezért hétfő délelőtt a Facebookon közölte, hogy elvesztette imádott húgát, Évát. Testvére hősiesen, kitartóan küzdött súlyos betegségével, ám szervezete végül 3 hónappal ezelőtt feladta a küzdelmet. Koczka Éva 58 évet élt.

„Három hónapja már, hogy nincs köztünk a testvérem, ám eddig ezt szerettem volna titokban tartani. Most már eltemettük. Hosszú évek óta küzdött súlyos, daganatos betegséggel, az utolsó időszakban már rengeteget szenvedett. Talán megváltás is volt számára a halál. Búcsúlevelet írt, abban köszönt el tőlünk, amikor már tudta, hogy nem győzhet a kórral szemben. Nem tudom, mások hogy vannak ezzel, de az én fájdalmamon enyhít, ha megosztom másokkal” – sóhajtott a mulatós énekes, aki nemcsak a testvérét veszítette el, de Éva személyében az egyik legjobb barátját, bizalmasát is.

„Nagyon ritka az olyan testvér, mint amilyen ő volt. Gyerekkorunktól fogva imádtuk egymást, minden lelki fájdalmunkat, örömünket megosztottuk egymással, megbeszéltük, tanácsot adunk a másiknak. Nagyon ritka kapcsolatom volt a húgommal, és büszke vagyok rá, hogy ő volt a testvérem” – tette hozzá MC Hawer.

Az énekes három hónapon át titkolta a szörnyű családi veszteséget. A fellépéseken jókedvűnek és energikusnak tűnt, a rajongók nem is láthatták, min megy keresztül MC Hawer húga elvesztése után.

MC Hawer szerint különleges kapocs van az unokája és a testvére között

Visszatérve kicsit a spiritualitásra, MC Hawernek különös gondolat jutott az eszébe a családi tragédiát követően. Egy olyan – első meghökkentőnek tűnő – teória, amit azóta sem tudott kiverni a fejéből. Hónapokkal ezelőtt ugyanis kiderült, hogy nagypapa lesz. Lánya egy kislányt hord a szíve alatt, a bébit szeptemberre várják.