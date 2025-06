„Most már végig feküdnie kell” – Drámai hírt közölt várandós lányáról a magyar sztár

Mc Hawer március elején jelentette be a közösségi médiában, hogy hamarosan egészen új szerepben próbálja ki magát: nagypapa lesz.

MC Hawer lányának várandóssága sajnos nem zökkenőmentes / Fotó: MC Hawer

Az évek óta önkéntes szingliségben élő mulatós sztár egy ultrahang felvételt is mutatott a kis pocaklakóról, aki a kiírt időpont alapján szeptemberben érkezik. MC Hawer a Borsnak elárulta, hogy eddig egyáltalán nem készült a nagypapaszerepre, sőt, nehezen is tudja magát elképzelni benne.

„Erre nem voltam felkészülve! Igazából kettős érzéseim vannak azzal kapcsolatban, hogy bővül a család. Természetesen elképesztően örülök és meg is lepett a lányom bejelentése, ugyanakkor van bennem egy furcsa gondolat, nehezen képzelem el magam nagypapaként. Emlékszem, nemrég, talán a múlt héten még nyilatkoztam is arról, hogy nem látom magam nagyszülői szerepben. Akkor persze még nem tudtam, hogy a lányom várandós, ők meg jót nevettek rajtam” – kezdte a Borsnak boldogan MC Hawer, azaz Koczka Géza, aki azt is elárulta, a lánya már régóta szeretett volna kisbabát.

„A sokadik beültetés sikerült, szóval leírhatatlan az örömük. A lányom jelenleg a várandósság tizenkettedik hetében jár, a pici nemét még nem lehet tudni, de nem is ez a fontos, hanem, hogy egy vidám, egészséges baba legyen. Remélem, jó fej nagypapa leszek” – újságolta boldogan MC Hawer még márciusban.

A mulatós énekes lányáért aggódik / Fotó: MC Hawer

MC Hawer aggasztó hírt közölt várandós lányáról

Mostanra azonban nemcsak az derült ki, hogy MC Hawer lánya egy kislányt hord a szíve alatt, hanem az is, hogy veszélyeztetett terhes. Az aggasztó fejleményekről a mulatós sztár nyíltan mesélt a Borsnak.

„Kiderült, hogy a lányom veszélyeztetett terhes. Idő előtt elkezdett kinyílni a méhszája, és bár mindent megtettek, hogy ez a folyamat megálljon, a lányomnak most már végig feküdnie kell. Szeptemberre van kiírva, szóval még három hónap van hátra, de úgy vagyunk vele, hogy ha augusztusban beindul a szülés, már akkor is minden esély megvan rá, hogy egészséges legyen a baba. A lányomék nagyon sokat küzdöttek a családalapításért, tényleg a sokadik beültetés sikerült. Nagyon bízom benne, hogy a nehézségek ellenére minden jól alakul”

– árulta el a Borsnak az MC Hawer és Tekknő szingli énekese.