Terjedelmes videót osztott meg az Alcohol zenekar vasárnap Facebook-oldalukon. A felvételen a zenekar énekese, Csövi beszél, aki néhány nappal ezelőtt még élet-halál harcot vívott a kórházban.

Most jött: Felépülése után már nagy tervekkel állt elő a népszerű magyar énekes

Fotó: Varesz / Facebook/Alcohol zenekar

"Mielőtt bármit is mondanék, első körben szeretném minden zenész kollégának, családtagnak, ismerősnek, rajongónak, barátnak, a kiadóknak és mindenkinek megköszönni, aki szurkolt értem, küldte az energiákat, és segített, hogy ezt is túl tudjam élni. Úgy néz ki, hogy sikerült is." - kezdte hálálkodva az énekes.

Az ízig-vérig rocker zenész néhány nappal ezelőtt került kórházba, azon belül is a sürgősségire, mivel belső vérzés alakult ki nála.

„A hírek nem jók! Csövit vasárnap a sürgősségire kellett vinni belső vérzéssel. Sajnos bejött, amitől tartottunk, a tavalyi betegségének harmadik és egyben legveszélyesebb szövődménye. Több liter vért vesztett, az orvosok most azon vannak, hogy a legkisebb beavatkozásokkal elállítsák a vérzést. Kérünk benneteket, hogy ne keressétek, folyamatosan tájékoztatunk mindenkit a fejleményekről! Bízunk benne, hogy ezt is pikk-pakk lerázza magáról, ahogy eddig is mindent! Szurkoljatok, küldjétek a pozitív dolgokat!” – állt a zenekar közleményében. Aztán szombaton végre megnyugtató hírek érkeztek az Alcohol zenekar frontemberéről, vasárnap pedig már

nagy tervekről számolt be a zenekar nevében is.

Pihenés és munka is következik Csövi számára

Az orvosok egy hónap pihenést írtak elő az énekesnek, de a munka ennek ellenére sem áll le a zenekarban, ugyanis

új dallal és videóklippel is készülnek a rajongóknak.

A lemezt felvettük, a Denevér stúdióban a keverés az már zajlik. Jövő pénteken pedig leforgatjuk hozzá az első hivatalos videóklippet, ami valószínű, hogy október elején lát majd napvilágot

- mondta a videóban Tóth Sándor Csövi.

"Egy különleges dal, mondjuk úgy, egy tőlünk szokatlan különleges helyen. Viszont előtte még, jövő hét végén, vagy a következő héten jönni fogunk egy szöveges videóval. Úgyhogy azért teljesen nem fogunk megállni, de addig pihi van" - folytatta.