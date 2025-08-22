Kórházi ágyból üzent a népszerű énekes: „Pár nap és otthon leszek”

Ahogy azt kedden a Bors elsők között megírta: válságos állapotban került kórházba az Alcohol rockzenekar frontembere, Tóth Sándor Csövi, a zenekar közleményéből kiderült, sok vért veszített. Azóta hírül adták, hogy az énekes túl van egy beavatkozáson, de a rajongók imáira még mindig szükség van. Most pedig újra jelentkezett a zenekar…

Az Alcohol zenekar énekese, Csövi a kórházi ágyból üzent (Fotó: Facebook/Alcohol zenekar)

Új hírek érkeztek Csöviről

„Hírek Csöviről, üzent is nektek” – jelentkezett csütörtök délelőtt a banda közösségi oldalán.

„A vér, amit kapott »megmaradt« benne, ami elvileg azt jelezheti, hogy még mindig nincs további vérzés. Tegnap már kaphatott egy tányér levest (csak a levét, persze), meg is bírta enni” – szolgáltak a jó hírrel, majd elárulták, az énekes nem hagyta el magát, sőt, a lábra állást is megsürgette kissé „Az ágyból még nem kelhet(ett) volna fel, de néhány lépést megtett a »biztonság kedvéért«… Sőt, habár nem ilyen körülmények között volt, de délután már egyedül zuhanyzott. Természetesen, azért ápolónő felügyelete mellett” – tették hozzá.

Csövi állapota némileg javult (Fotó: Varesz / Facebook/Alcohol zenekar)

„Aztán megyünk tovább!”

„Lassan már mi sem tudjuk eldönteni, hogy nem kooperál-e valami »felsőbb hatalmakkal«, de nem is fontos, viszont van egy sanda gyanúnk, hogy itt megint ő lesz a csata győztese!” – fogalmazott az Alcohol zenekar Facebook-on, majd tolmácsolták a rockzenész üzenetét is:

Csövi üzenete: Köszönöm mindenkinek a támogatást, a plusz energiákat, az imákat vagy bármi mást, amivel próbáltok segíteni! Hálás vagyok érte, köszönöm! Nem nekem való ez a több napos/hetes fekvés, pár nap és otthon leszek! Aztán megyünk tovább! Vigyázzatok magatokra és köszönök mindent!

Tavasszal is aggódtak érte

A Bors felidézte: néhány hónapja, májusban is rossz hírek érkeztek a zenekar frontemberéről: gégerákról cikkeztek, ám Csövi a Borsnak nyilatkozva tisztába tette a kérdést.

„Nincs gégerákom! A gégémen találtak az orvosok két fekélyt, ezek egyébként a gyógyszeres kezelés hatására húzódnak vissza, már használhatom a hangomat is. Most még csak beszélni tudok, de napokon belül megint mehet az éneklés” – fogalmazott tavasszal Csövi betegsége kapcsán, a körülményekhez képest vidáman. Azt egyelőre nem árulták el, hogy a mostani betegségnek köze van-e ehhez a tavaszi riadalomhoz.