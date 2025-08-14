18 kiló mínusz, új mellek és lapos has – Molnár Anikó sosem volt még ilyen jó formában

A valóságshow-sztár nyíltan vállalja, hogy a kamera előtt mindig a legjobb formáját szeretné hozni. Molnár Anikó friss műtétjeiről, a felépülés nehézségeiről és jövőbeli terveiről a Borsnak mesélt.

Molnár Anikó Nagy Ő-ként hódította meg a férfiak szívét, és azóta is mindent megtesz, hogy ez így is maradjon (Fotó: Polyák Attila)

Molnár Anikó 18 kilót ledobott és 400 köbcentit felszedett

Molnár Anikó fiatalon is sok figyelmet kapott külseje miatt, most pedig újra formába hozta magát, miután 18 kilótól szabadult meg. Az egykori Nagy Ő ezúttal egyszerre esett át has- és mellplasztikán. A döntést egy jelentős fogyás előzte meg, azonban a bőre nem húzódott vissza teljesen, és a forgatásokon, fotózásokon zavarónak érezte az alakját.

Nem volt kötényhasam, de zavart, hogy bizonyos beállításoknál látszott. Az orvosommal egyeztettem, és úgy döntöttem, megcsináltatom

– mesélte elsőként a Borsnak.

A műtétre kedden került sor, és bár Anikónak volt már néhány beavatkozása, a hasműtét teljesen új élmény volt számára.

A cicimet csinálták már párszor, azt a fájdalmat ismerem. A has viszont idegen terület, nagyon kihat a mozgásomra. Egyáltalán nem egyszerű, hogyan üljek fel vagy másszak ki az ágyból, amikor a mell miatt nem tudok támaszkodni, a has miatt meg ülni

– magyarázta.

A beavatkozás során a mellimplantátum méretét is növelték, implantátumonként 200 köbcentivel. „Nagyobb lett, de a forma is teljesen más. Esztétikusabb és arányosabb” – mondta elégedetten.

Anikó gondosan kitakarított és bevásárolt előre, hiszen a következő hetekben kímélnie kell magát (Fotó: Facebook)

Kényszerpihenő után nagy visszatérés

A felépülés legalább hat hetet vesz igénybe, addig Anikó otthon pihen. A kórházból már kiengedték, de a következő hetekben még vissza kell járnia kontrollokra és kötözésre. Előrelátóan bevásárolt, hogy a pihenés valóban a regenerálódásról szóljon. Egy barátja segítette a hazajutásban, a műtét után ugyanis még az autó legkisebb rázkódása is fájdalmat okozott.

Anikó nem szeretné, ha a fekvő életmód miatt visszaszedné a leadott kilókat, ezért odafigyel a táplálkozására. Már most vannak ötletei arra, hogy három hét múlva, amikor jobban lesz, hogyan készíthet új tartalmakat a rajongói legnagyobb örömére.

Nem tudok sokáig eltűnni a képernyőről, ez a munkám, és szeretem is csinálni

– mondta, de természetesen tisztában van vele, hogy most a pihenésé, gyógyulásé a főszerep. Addig is Molnár Anikó Instagram-oldalán ad hírt magáról és türelmet kér, hiszen rövidesen bombaformában tér majd vissza.