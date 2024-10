Molnár Anikó új kapcsolata zátonyra futott

Molnár Anikó életébe nemrégiben ismét beköszöntött a romantika, egy férfi ismerőse személyében, akit egyébként már régről ismert. A kapcsolatuk az elején egész jól is haladt, ezért gondolta azt az egykori Nagy Ő, hogy ez a személy lesz az, akivel átélheti élete egyik legnagyobb vágyát: a negyvenkilencedik születésnapját egy gyönyörű tengerparti hotelben töltheti. Sajnos azonban csalódnia kellett.

Molnár Anikó azt érezte, hogy végre ismét rátalált a szerelem (Fotó: Polyák Attila)

Molnár Anikó és a férfiak

A híresség egy jó ideje nem kíván idegenekkel megismerkedni, amire talán jó oka is van: másfél éve elképesztő sikerrel működteti az OnlyFans oldalát, ahol nap mint nap százával kapja a rajongói leveleket. Ilyen "zajban" sokkal komfortosabb számára, ha szóba sem áll azzal, akit nem ismer, inkább azokkal a férfiakkal van napi kapcsolatban, akik baráti vagy haveri szinten az élete részei. Így került közelebb ahhoz az úriemberhez is, akivel az elmúlt pár hónapban úgy érezte, hogy talán több is lehet közöttük, mint barátság... Így is lett! Molnár Anikó egy idő után azt gondolta, hogy talán majd ez a lovag lesz az, akivel eltöltheti az élete egyik nagy kalandját: egy romantikus tengerparti utazást, épp a születésnapján.

Molnár Anikó nem szívesen ismerkedik idegen férfiakkal (Fotó: Polyák Attila)

Csalódnia kellett

A szőkeség terve az volt, hogy a 49. születésnapját romantikus helyen tölti, de sajnos csalódnia kellett. A részletekről maga a főszereplő beszélt lapunknak:

Lett volna valaki, akivel elutaztam volna, de végül itthon maradtam, és erre meg volt az okom. Régóta ismertem már ezt a srácot, akiről szó van, és az e helyzet, hogy az utóbbi időben egyre gyakrabban történtek súrlódások közöttünk. Nekem pedig arra nincs szükségem, hogy ahelyett, hogy eltöltenék egy csodálatos hetet egy szép helyen, vitatkozzak valakivel. Inkább itthon maradtam... Nagy csalódás volt, hiszen az volt minden álmom, hogy a negyvenes éveimet kint búcsúztassam el, ehelyett itthon ültem. Egyedül.

Anikó emellett azt is elmondta, hogy mindennek ellenére nem szomorkodik, mert úgy érzi, hogy igenis el fog jönni érte a hercege, aki végre boldoggá tudja tenni őt.

Jövőre ötvenéves leszek, hiszek benne, hogy az a születésnapom mindennél boldogabb lesz.

– tette hozzá.