Mohamed Fatima súlyos döntést hozott: Itt a vége

A Fekete Vonat énekesnője néhány hete még hatalmas lelkesedéssel mesélt arról a budapesti klubról, ahol rövid ideig művészeti vezetőként tevékenykedett. Úgy tűnik, mindez már csak a múlt... A híresség erről szóló posztja megjelent a HanRah Live Music Club közösségi oldalán és Mohamed Fatima saját oldalán is. Kommentárt sem ő, sem a klub nem fűzött a bejelentéshez, így csak sejteni lehet, hogy nem éppen úgy alakult a közös munka, ahogyan azt tervezték. Pedig a kezdeményezés jól indult. A nemrég nyitó zenés szórakozóhelyen számos fiatal és tehetséges zenész kapott lehetőséget arra, hogy megmutassák magukat a közönségnek. Fatima pedig hosszan mesélt új munkájáról a Palikék világa YouTube-csatornán.

Mohamed Fatima alig pár héten át dolgozott együtt a klubbal (Fotó: YouTube)

Mohamed Fatima: „A mai nappal nem vagyok a HanRah művészeti vezetője”

„Most egy olyan helynek lettem a zenei szervezője, ahol teret adunk a tehetségeknek.”

Mi adjuk a színpadot, ők hozzák a zenét. A fiatalok nálunk megmutathatják magukat.

„Ez a HanRah Live Music Club, ahol lesznek könyves bemutatók. Épp most választottam egy olyan zenekart, akik még nem feltétlenül ismertek, de iszonyatosan tehetségesek. De bárki jöhet, aki tehetséges. Nemrég találkoztam egy idősebb úriemberrel a Corvinból kifelé jövet. Úgy szólt a kezében a hegedű, hogy a hideg rázott” – nyilatkozta akkor Mohamed Fatima, aki saját bevallása szerint ideje nagy részét a klubban töltötte és folyamatosan szervezte az élő zenés koncerteket és kereste a tehetségeket. Nos, ez az időszak is lezárult a Fekete Vonat énekesnőjének életében.