Ábel Anita ki merte mondani: „Nem volt egy kimagasló tehetség…”

Persze a fent említett dilemmára mindenki azonnal rávágja, hogy az egyetlen járható út az igazság kimondása és kétségünk sincs afelől, hogy ez maga a helyes válasz, de lássuk be, nem könnyű letörni a gyermeki vágyat, hiszen mindenki azt szeretné, ha a szeme fénye szárnyalna és meghódítaná az egész világot. Ábel Anita a Palikék világa YouTube-csatorna Egy ritmusban című műsorában érintőlegesen ezt a témát járta körül vendégeivel, miközben arról beszélgettek, hogy számít-e, hová születünk.
A társalgás egyik pontján Barbinek Paula színésznő éppen azt ecsetelte, hogy véleménye szerint nincs azzal gond, ha egy művész szülő a saját nyomdokain tolja előre a gyermekét, hiszen ez tulajdonképpen a dolga. Az idei Ázsia Expresszben édesanyjával, Tallós Ritával együtt szereplő színésznő véleménye egyébként abból a fájdalmából táplálkozik, hogy színész szülei nemhogy nem támogatták, de egyenesen ellenezték, hogy kövesse őket a pályán. Az ő álláspontja így természetesen érthető, de az is, hogy Ábel Anita, vitába szállt vele.
Én egy picit vitatkoznék veled abban, hogy egy szülőnek az-e a dolga, hogy tolja maga előtt a gyerekét.
„Én azt hiszem, egy szülőnek látnia kell, hogy mire képes a gyermeke. Az biztos, hogy nyitottan kell hozzáállnia és azt kell mondania, hogy nézzük meg, mérettessed meg magad. De ha az a gyerek nem olyan és ugyan szorgalmas, de hiányzik belőle az a szikra, ami egy színpadhoz kell, akkor egy szülőnek meg kell mondania, hogy bár büszke a gyermekre a kitartása miatt, de keressenek egy B opciót is” – kezdte Anita, majd egy személyes történettel is megtámogatta gondolatait.
„Ide vág egy személyes példám is. Amikor a gyerekem kicsi volt, mindenáron énekesnő akart lenni. A tévékből már abban az időben is ömlöttek a tehetségkutató műsorok, ő pedig már látta is magát, ahogy ő is ott tolja a dalokat. Egyébként nem énekelt rosszul, de nem volt egy kimagasló tehetség. Én mondtam neki, hogy ha komolyan gondolja, akkor azt is tudnia kell, hogy ez a történet nem csak arról szól, hogy odaállnak egy mikrofonnal és énekelnek, hiszen hosszú út vezet odáig. És persze arra is felhívtam a figyelmét, ki fog derülni, hogy az én lányom, és ettől eleve lesz vele szemben egyfajta előítélet, ami miatt háromszor többet kell majd dolgoznia, mint másnak” – mesélte a stúdióban helyet foglaló Danis Lídiának, Somogyi Tímeának és persze Barbinek Paulának, valamint a nézőknek a műsor házigazdája, akit éppen egy akkoriban induló, kisebb tehetségkutató „mentett” meg attól, hogy ki kelljen mondania a lányának azt, amit az éneklési képességeiről gondol. „Kértem a lányomat, hogy kezdjük el kicsiben a történetet. Éppen indult az egyik színházban egy gyerek tehetségkutató verseny, és javasoltam neki, hogy induljon el azon. Természetesen biztosítottam a támogatásomról, miközben ő hatalmasra nyílt szemekkel nézett rám. Majd elment aludni és reggel odajött hozzám és ennyit mondott:
Anya, ezt én végiggondoltam, és úgy érzem, hogy ez az egész színpadi lét nem én vagyok. Én inkább majd tehetséget gondozok…
– idézte fel nevetve az Egy ritmusban műsorvezetője, Ábel Anita.
