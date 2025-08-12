AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Klára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Jövőre, veled, ugyanitt!" - így búcsúztatta a Sziget fesztivált Demcsák Zsuzsa

Demcsák Zsuzsa
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 15:11
Sziget fesztiválbúcsú
Úgy tűnik jövőre sem marad ki a buliból a magyar modell.

Mint minden évben, idén is rengeteg magyar celeb bukkant fel a Sziget fesztivál bulizói között. Természetesen Demcsák Zsuzsa sem hagyta ki az alkalmat, és férjével közösen még az utolsó napon is a nézők soraiban várta az előadókat.

Demcsák Zsuzsa még a fesztivál utolsó napjára is kiment bulizni.
Demcsák Zsuzsa még a fesztivál utolsó napjára is kiment bulizni. Fotó: Tv2

Idén is jó volt! Jövőre, veled, ugyanitt!

- búcsúztatta posztjában fesztivált a modell.

A rengeteg képből és videóból, amit a napokban megosztott Demcsák Zsuzsa úgy tűnik teljesen magával ragadt a fesztivál varázsa, és jövőre már előre beírta naptárába az időpontot.

Ha te is kíváncsi vagy arra, hogyan bulizott az utolsó nap a magyar modell, akkor kattints ide!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu