"Jövőre, veled, ugyanitt!" - így búcsúztatta a Sziget fesztivált Demcsák Zsuzsa

Mint minden évben, idén is rengeteg magyar celeb bukkant fel a Sziget fesztivál bulizói között. Természetesen Demcsák Zsuzsa sem hagyta ki az alkalmat, és férjével közösen még az utolsó napon is a nézők soraiban várta az előadókat.
Idén is jó volt! Jövőre, veled, ugyanitt!
- búcsúztatta posztjában fesztivált a modell.
A rengeteg képből és videóból, amit a napokban megosztott Demcsák Zsuzsa úgy tűnik teljesen magával ragadt a fesztivál varázsa, és jövőre már előre beírta naptárába az időpontot.
