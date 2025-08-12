"Jövőre, veled, ugyanitt!" - így búcsúztatta a Sziget fesztivált Demcsák Zsuzsa

Mint minden évben, idén is rengeteg magyar celeb bukkant fel a Sziget fesztivál bulizói között. Természetesen Demcsák Zsuzsa sem hagyta ki az alkalmat, és férjével közösen még az utolsó napon is a nézők soraiban várta az előadókat.

Demcsák Zsuzsa még a fesztivál utolsó napjára is kiment bulizni. Fotó: Tv2

Idén is jó volt! Jövőre, veled, ugyanitt!

- búcsúztatta posztjában fesztivált a modell.

A rengeteg képből és videóból, amit a napokban megosztott Demcsák Zsuzsa úgy tűnik teljesen magával ragadt a fesztivál varázsa, és jövőre már előre beírta naptárába az időpontot.