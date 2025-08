Közleményt adott ki a TV2 az Ázsia Expressz új évadáról

Nem kell tovább várni a reality-rajongóknak, hamarosan visszatér a TV2 képernyőjére az Ázsia Expressz és A Kísértés. A kaland-reality immár hatodik évadával jelentkezik Ördög Nóra műsorvezetésével, míg A Kísértés a tavalyi sikeres bemutatkozása után második szériáját kezdi augusztus 31-én Kasza Tibor műsorvezetésével.

A két közönségkedvenc reality, az Ázsia Expressz és A Kísértés is új évaddal folytatódik Fotó: TV2





„Az Ázsia Expressz indulása óta hatalmas közönség-kedvenc, amely bár változatlan alap koncepcióra épül, évről évre mindig megújul és más élményt nyújt, nemcsak az újabb felfedezésre váró országok, hanem az egyre izgalmasabb szereplő-gárda miatt is. Éppen ezért nem volt kérdéses a folytatás, épp úgy, ahogy a tavaly hatalmas sikerrel bemutatkozó formátum, a Kísértés esetében sem. Nem véletlenül népszerű mindkét reality és bízunk abban, hogy az idei évadok is a képernyő elé szegezik majd a nézőket” – mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.



Az Ázsia Expressz hatodik évada ezúttal Malájzia és Indonézia egzotikus vidékére repíti a TV2 nézőit és azt a nyolc mindenre elszánt párt, akik heteken át küzdenek majd a 20 millió forintos fődíjért. Az Ördög Nóra műsorvezetésével készült szuperprodukcióban ezúttal is készpénz, bankkártya és telefon nélkül, az otthon kényelmét hátrahagyva vágnak neki a nem mindennapi versenynek az Ázsia Expressz sztárpárjai: Széki Attila - Curtis és menyasszonya, Barnai Judit; Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin; a két olimpikon, Fodor Rajmund és Ungvári Miklós; Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt, Ádám Sofi és Németh Vini, akik a mikrofont cserélték hátizsákra; a Bódi tesók, Bódi Hunor és Bódi Megyer; Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula; valamint egy, az Ázsia forgatására szövetséget kötő páros is versenybe szállt, akik eredetileg mással indultak volna útnak, de végül az élet úgy hozta, együtt vágnak neki a kalandnak: Dulin Metta és Lakatos Levente.



A sztárpárok olyan kihívások elé kerültek, amire egyikük sem számított, legyen szó a fizikai határok feszegetéséről vagy a mentális terhelésről. Az Ázsia Expressz fődíját megszerezni ezúttal sem egyszerű feladat. Az izgalmas, szórakoztató és olykor drámai pillanatok mellett a legújabb epizódokból az is kiderül majd, hogy az embert próbáló kaland ezúttal összekovácsolta-e a párosokat, vagy éppen eltávolodtak egymástól a nem mindennapi élethelyzetek és konfliktusok miatt.



Az Ázsia Expressz mellett augusztus 31-én új évaddal tér vissza a tavalyi évben hatalmas sikert aratott A Kísértés is. A Kasza Tibor műsorvezetésével, Thaiföldön forgatott párkapcsolati reality-ben négy pár teszi próbára szerelmét, miközben tizenhat kísértő – nyolc férfi és nyolc nő – mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket.



A szerelmesek nem sokkal az érkezésük után különválnak, és az ellenkező nemű kísértőkkel két mesés villába költöznek. Innentől kezdve nincs közvetlen kapcsolat köztük – csak a kiválasztott csábítókkal mehetnek romantikus randevúkra. A luxusvillákban vad bulik, látványos feladatok és érzelmi hullámvasút várja őket. A műsor egyik legfeszültebb pontja a tábortűz ceremónia, ahol a párok tagjai videórészleteket látnak arról, hogyan viselkedik szerelmük a másik oldalon. A felvételek bizalmat és megnyugvást, de éppúgy gyanakvást, haragot vagy csalódást is kelthetnek.



A második évad technikailag is megújult: a műsor látványvilága még filmszerűbb, a felvételek új technikai megoldásokkal, modern kamerarendszerekkel készültek, így a nézők minden eddiginél közelebb kerülhetnek a párok érzelmi utazásához. Az új vizuális stílus az élményt is felerősíti, még intenzívebbé téve a drámát, a feszültséget – és a csábítást.



A műsor új évadában is ugyanazok a kérdések gyötrik a szerelmespárokat: Vajon megcsal? Gondol még rám? A szerelem bizonyul erősebbnek – vagy a kísértés? Emellett pedig nem várt fordulatokkal is meg kell küzdeniük, hogy a végén a lehető legjobb döntést tudják meghozni. Mindezt egy olyan környezetben, ahol minden pillanat új kihívást tartogat – így felmerül a kérdés: Újra megtennéd? Belevágnál-e ismét ebbe az érzelmi hullámvasútba, hogy megtudd, milyen erős a kapcsolatotok?





Most őket csábítják a szigeten – négy pár, négy történet, egy kérdés: megállják a helyüket a kísértéssel szemben, vagy darabokra hullik a kapcsolatuk?



Anita és Dávid – A kíváncsi lány és a hűséges hősszerelmes

Anita mindig vágyik az új élményekre – és a válaszokra is. Most azt szeretné megtudni, hogy a közte és Dávid között izzó kémia hosszú távon is működik-e. Dávid viszont már biztos a dolgában: szerelmes, és soha életében nem csalta meg egyetlen barátnőjét sem. Most eljött az idő, hogy bebizonyítsák: tényleg működhet-e hosszú távon a kapcsolatuk.



Lili és Milán – A romantikára vágyó lány és a komoly szándékú férfi

Lili érzékeny, ragaszkodó, és folyton keresi a megerősítést – főleg, ha azt nem mindig kapja meg. Milán viszont már megkomolyodott: túl van a bulizós korszakán, családot szeretne, és úgy érzi, Liliben végre megtalálta az igazit. De vajon ugyanazt akarják?



Fanni és Márk – A megtört szívű lány és a javíthatatlannak hitt hódító

Fanni már kétszer is csalódott Márkban. Ennek ellenére újra esélyt adott neki, bízva abban, hogy ezúttal más lesz. Márk hosszú ideig élvezte a laza kapcsolatok világát, de most úgy érzi, itt az idő felnőni. Kérdés, hogy a sziget segít megerősíteni a szerelmüket… vagy épp végleg tönkreteszi?



Timi és Máté – A csipkelődő csaj és a megbízható, nyugodt társ

Timi temperamentumos, szókimondó és imádja piszkálni a párját – de szívből, szeretettel teszi. Máté az a típus, akire mindig lehet számítani: nyugodt, higgadt és stabil hátteret jelent kedvese számára. Timiben látja azt a társat, akivel valóban hosszú távra tervezhet – ha a sziget eseményei nem írják át a jövőt.





Ázsia Expressz 6. évad – A Kísértés 2. évad – premier epizódok augusztus 31-én, majd folytatás szeptember 1-től minden hétköznap este a TV2-n!