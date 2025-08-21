Tündéri kislány: íme az első babafotó a magyar mulatós király unokájáról

Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, augusztus 18-án, az esti órákban megszületett MC Hawer, azaz Koczka Géza első unokája, Lili.
Bár MC Hawer lánya eredetileg szeptemberre volt kiírva, sőt, a várandóssága során kiderült, hogy veszélyeztetett terhes, a kislány úgy gondolta, már az augusztus 20-i tűzijáték előtt elkezdi a nagyvilág felfedezését. Lili szerencsére egészségesen, 2600 grammal és 50 centivel jött a világra.
„Még ízlelgetem, hogy nagypapa lettem. A húgom négy hónappal ezelőtti halála miatt eddig gyászban voltam, de az unoka érkezésének nagyon örülök. Elment a húgom és jött egy új élet a családba, egy kis jövevény, egy kislány, Lili. Még nem jutottam be a lányomhoz, de már alig várom, hogy lássam őket. Az biztos, hogy minden létező segítséget meg fogok neki adni nagypapaként. A csöppség 2600 grammal és 50 cm-rel jött a világra, s ami a lényeg: egészséges” – nyilatkozta boldogan a Borsnak az MC Hawer és Tekknő frontembere, aki most egy képet is mutatott a csöppségről. Bár ezen még csak Lili keze és talpacskája látszik, az biztos, hogy már most ő az újdonsült nagypapa szeme fénye.
A család öröme már csak azért is érthető, mert a kislány egy nehéz, gyásszal terhelt időszak után született meg. Áprilisban, azaz 4 hónappal ezelőtt ugyanis MC Hawer elvesztette imádott húgát, Évát, aki sokáig küzdött súlyos betegségével. Bár az énekes nem kifejezetten tartja magát spirituális embernek, húga elvesztésekor megfordult a fejében, hogy unokája a testvérében él majd tovább.
„Furcsa, de a húgom halálakor az is eszembe jutott, hogy a lányom nagyon régóta szeretett volna már kisbabát, jó ideje próbálkoztak a kedvesével, míg végre összejött a baba. A lányom már várandós volt, amikor a testvérem elhunyt, ráadásul azt is tudjuk azóta, hogy kislányt vár. Mostanában gyakran gondolok arra, hogy a húgom valamilyen formában majd az unokámon keresztül születik újra. Igaz, ezt soha nem fogjuk megtudni, hisz bizonyítékunk nincs rá" – morfondírozott júliusban Koczka Géza.
