„Elment a húgom és most jött egy új élet” – megszólalt a nagypapává vált MC Hawer

Hatalmas öröm érte a magyar mulatós zene királyát, MC Hawert, polgári nevén Koczka Gézát. Az MC Hawer & Tekknő frontembere elsőként a Borsnak számolt be arról, hogy nagypapa lett, lánya egy egészséges kislánynak adott életet augusztus 18-án, az esti órákban.

MC Hawer nagypapa lett (Fotó: MC Hawer)

Bár MC Hawer lánya eredetileg szeptemberre volt kiírva, a kis poronty már most úgy döntött, megérkezik, hogy felfedezze magának a világot. Hawer úgy tudja, a kicsi császármetszéssel jött a világra, és szerencsére teljesen egészséges, annak ellenére, hogy a várandósság elején volt miért aggódni.

Két hónappal ezelőtt a zenész a Borsnak nyilatkozott arról, hogy lánya veszélyeztetett terhes lett, mivel idő előtt elkezdett kinyílni a méhszája. A kismamának azóta szigorú ágynyugalmat írtak elő, és bár a helyzet kezdetben aggodalomra adott okot, MC Hawer bizakodó maradt.

„Nagyon bízom benne, hogy a nehézségek ellenére minden jól alakul” – mondta akkor az MC Hawer & Tekknő frontembere.

MC Hawer megszólalt unokája születéséről

Szerencsére így is lett, és bár MC Hawer még nem jutott be a kórházba, hogy magához ölelje a picit, nagy boldogsággal nyilatkozott róla.

„Még ízlelgetem, hogy nagypapa lettem. A húgom négy hónappal ezelőtti halála miatt eddig gyászban voltam, de az unoka érkezésének nagyon örülök. Elment a húgom és jött egy új élet a családba, egy kis jövevény, egy kislány, Lili. Még nem jutottam be a lányomhoz, de már alig várom, hogy lássam őket. Az biztos, hogy minden létező segítséget meg fogok neki adni nagypapaként. A csöppség 2600 grammal és 50 cm-rel jött a világra, s ami a lényeg: egészséges!” – mondta lelkesen MC Hawer, aki bár nem tartja magát túl spirituális beállítottságúnak, húga, Éva halála óta úgy gondolja: testvére az unokájában él tovább.

„Furcsa, de a húgom halálakor az is eszembe jutott, hogy a lányom nagyon régóta szeretett volna már kisbabát, jó ideje próbálkoztak a kedvesével, míg végre összejött a baba. A lányom már várandós volt, amikor a testvérem elhunyt, ráadásul azt is tudjuk azóta, hogy kislányt vár. Mostanában gyakran gondolok arra, hogy a húgom valamilyen formában majd az unokámon keresztül születik újra. Igaz, ezt soha nem fogjuk megtudni, hisz bizonyítékunk nincs rá" – morfondírozott júliusban Koczka Géza.