"Az élet legnagyobb csodája" - MC Hawer megmutatta szupercuki unokáját

A legendás MC Hawer és a Tekknő duó tagja, Koczka Géza, vagyis közismertebb nevén MC Hawer nemrég tudatta a világgal, hogy elképesztő dolog történt vele, ugyanis nagypapa lett. Csak úgy özönlöttek a gratulációk, ami érthető, hiszen hatalmas mérföldkő ez egy férfi életében – és láthatóan ő is átérzi ennek fontosságát.

Koczka Gáza MC Hawer

Fotó: Markovics Gábor

MC Hawer most friss fotót osztott meg a cuki babáról, ráadásul egy egészen megható szöveget is mellékelt a posztjához, ami máris lenyűgözte a rajongóit, hiszen az előadó talán még sosem nyílt meg ennyire a világnak.

❤️ Az élet legnagyobb csodája most már a karomban pihen… Ő az én kis unokám, aki egyetlen pillantással bearanyozza a napjaimat. 🌟 A szívem megtelt újra szeretettel – ennél szebb ajándékot nem is kaphattam volna. 👶💞

– írta MC Hawer a posztjához, amit alább lehet megtekinteni.