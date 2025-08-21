UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Hajna, Sámuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Élőben közvetítik a Mandoki Soulmates mai koncertjét

Leslie Mandoki
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 12:50
eseményBudapestMandoki Soulmatesélő közvetítéskoncert
Leslie Mandoki a Mandoki Soulmates ikonikus zenekarával tér vissza Budapestre.
Bors
A szerző cikkei

Ma este 19 órától élőben közvetítik Budapestről a Mandoki Soulmates jubileumi koncertjét a zenekar YouTube-csatornáján. A „50 Év Szabadságvágy” című esemény a zenetörténet és a szabadság ünnepe, ahol a rock, jazz és progresszív zene találkozik. Leslie Mandoki és világsztárokból álló zenekara a Bem Klubból indulva idézték fel az elmúlt öt évtized meghatározó zenei pillanatait. Leslie, aki 1975-ben a diktatúra elől Nyugatra menekült, így tér vissza szimbolikusan a szabadság helyszínére. A koncert középpontjában a barátság, a hit és a zene határokon átívelő ereje áll.

Élőben közvetítik a Mandoki Soulmates mai koncertjét / Fotó: Mandoki Soulmates

Ma este különleges zenei esemény vár a közönségre: augusztus 21-én, 19 órakor Budapestről élőben közvetítik a Mandoki Soulmates jubileumi koncertjét a formáció YouTube-csatornáján. A „50 Év Szabadságvágy” címet viselő megakoncert egyszerre lesz zenetörténeti visszatekintés és a szabadság ünnepe, amelyben a rock, a jazz és a progresszív zene elemei fonódnak össze.

A Mandoki Soulmates szupergroupot világsztárok sora alkotja, akik Leslie Mandokival együtt hozzák el a budapesti közönségnek a zenekar legfontosabb pillanatait. Az est különös jelentőségét adja, hogy a zenészek a legendás Bem Klubban próbáltak – azon a helyszínen, amely a hetvenes években a szabadságvágy egyik jelképévé vált. Innen indult 1975-ben Leslie Mandoki is, amikor a diktatúrából Nyugatra menekült, a szabadság reményében. Most, öt évtizeddel később tér vissza, hogy világszerte milliókkal ossza meg történetét és zenéjét.
 

Fotó: Mandoki Soulmates


A jubileumi koncert ígérete szerint a Mandoki Soulmates eddigi pályafutásának esszenciáját mutatja be. Virtuóz hangszeres játék, generációkat és kultúrákat összekötő zenei párbeszédek, valamint az évtizedek meghatározó dalai adják az este gerincét. A középpontban végig a szabadságvágy, a barátság és a közösség ereje áll.

Leslie Mandoki személyes vallomással fogalmazta meg, mit jelent számára ez a pillanat:
 

A zene nem ismer határokat, ez egy történelmi ünnep számomra. Amikor ötven évvel ezelőtt a szabadság reményében kénytelen voltam elhagyni a hazámat, csak a hitem és a zene adott erőt. Akkor még nem gondoltam, hogy visszatérhetek Budapestre, és a világ legnagyobb zenészeivel együtt ünnepelhetek. Roppant hálás vagyok mindenért és mindenkinek! Ez az este nemcsak az én személyes történetemről szól, hanem mindannyiunk közös ünnepe: a barátságról, a hitről, a szabadság iránti vágyakozásról és arról, hogy a zene összeköt bennünket, bárhol is éljünk a világban.



Azok, akik nem tudnak személyesen ott lenni a budapesti koncerten, a világ bármely pontjáról bekapcsolódhatnak az élő közvetítésbe a Mandoki Soulmates YouTube-csatornáján, ezen a linken:  https://www.youtube.com/live/t19CDG83nL0 

 

Mandoki Soulmates - 50 ÉV SZABADSÁGVÁGY MEGAKONCERT

Budai Vár - Szentháromság tér
2025. augusztus 21. 19:00

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu