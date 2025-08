Nagy Feró odacsapott: „Én börtönbe kerültem, Majkáék meg milliárdosok – mitől lázadók?”

Különösen érzékenyen érinti, amikor egy-egy előadó olyan színpadi produkcióval áll elő, amely szerinte nemcsak ízléstelen, hanem a fiatalokra is káros lehet. Úgy véli, egy zenésznek felelőssége van: nemcsak szórakoztat, hanem példát is mutat – akár akaratán kívül is.

Nem értem, hogy ha valakinek jól megy a dolga, akkor miért kezd el személyeskedni, trágárkodni. Amit a színpadon csinálsz, az példamutató a gyerekeknek.

- magyarázta lapunknak a rocker, aki szerint a túlzott káromkodás és agresszív stílus szerinte nem lázadás, csupán pótcselekvés. És bár ezek a produkciók most népszerűek, szerinte idővel a közönség is beleun ebbe. Ha nem, az baj, az a kulturális lejtő alja.

Mindezzel együtt Nagy Feró Kossuth-díjasként sem zárkózik el az újtól. Három fiatal zenésszel frissítette fel a zenekarát, és új lendülettel vágott bele a következő időszakba. Bár a Nagy Feró dalok már más generációkat szólítanak meg, az üzenet mit sem változott: őszinteség, hitelesség és valódi mondanivaló nélkül nem lehet tartósan érvényesülni a színpadon.