Majka a bíróságon nézhet szembe egykori cimborájával

A Sztárban Sztár leszek! rajongói biztosan emlékeznek még arra a korszakos pillanatra, amikor a valóban gengszter vénával megáldott Rugós Beke néven ismert előadó „belibbent” a TV2 színpadára. Majka szemöldöke azonnal fel is szaladt, hiszen a Tiktokon addigra már nagyot menő rapper finoman szólva sem bánt vele kesztyűs kézzel a véleményvideóiban. Nos, Beke és Majka akkor ugyan békét, sőt szövetséget kötöttek egymással, a beígért együttműködésből viszont nem lett végül semmi. Vagyis valami lett, de az bizony nem lett elég az üdvösséghez. Született ugyanis egy közös dal, ami eddig, csak részben került bemutatásra. Rugós Beke, nagyjából másfél éven át várta türelmesen, hogy a slágergyanús mű végre bemutatásra kerüljön, de ez a mai napig nem történt meg. A tetovált arcú rapper ezért úgy döntött, peres útra lép. Rugós Beke csak a Borsnak mesélt döntése hátteréről.

Rugós Beke és Majka a bíróságon nézhetnek szembe egymással

Majka egy ország előtt ígérte meg, hogy elkészül a közös dal

„Majka, tavalyelőtt a Sztárban Sztár leszek!-ben, ország-világ előtt ígérte meg, hogy elkészül egy közös zene és videóklip. A munka elindult és meg kell mondjam, eleinte nagyon szép és jó volt minden, pont mint egy házasság. De a Peti egy ponton meggondolhatta magát. Nem keresett többet, eltűnt.

Merem állítani, hogy a felvett, közös számunkban én százszor jobban rappelek, mint a Majka.

Merész kijelentés ez, de igaz! A szöveg tekintetében egyébként fele-fele arányban vettünk részt. A saját szövegét ő írta, az én részemet pedig én. Azt, hogy eltűnt, soha, semmivel nem indokolta meg” – kezdte a Borsnak Rugós Beke, aki ezután egyben lejátszotta nekünk a dalt, amiből egy apró részlet már napvilágot látott másfél évvel ezelőtt.

Rugós Beke máig nem érti, Majka miért tűnt el szó nélkül

Rugós Beke mindennek fényében úgy érzi, hogy Majka elárulta őt, ezért komoly elhatározásra jutott. „Mondhatod, hogy ezzel a húzásommal megkerültem Majkát, de szerintem ő az, aki elárult engem. Hiszen rengeteg ember előtt tett nekem egy ígéretet. Fogalmam sincs, hogy miért nem adta ki. Annyit mondhatok, hogy úgy jártam Majoros úrral, mint a király, aki a parasztlánytól kapott is ajándékot, meg nem is. Becsapott, hazudott és nem állta az adott szavát. Ha Majka nem adja ki ezt a számot, akkor nem hagy más utat, mint, hogy bepereljem. A történetre ráteszem a házamat is ha kell. És ígérem, hogy amíg él, megemlegeti, hogy átvágott!” – mondta csalódottan Rugós Beke. Kerestük Majkát is, hogy reagálhasson Beke vádjaira, de nem sikerült őt elérnünk.