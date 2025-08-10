L.L. Junior állítólagos barátnője nagyon eltökélt: „Az idő úgyis igazolni fog minket”

L.L. Junior szerelmi élete túltesz a legtöbb szappanoperán is. Az elmúlt években Dárdai Blanka fiatal énekesnővel élték csiki-csuki szerelmüket a közösségi média felületein. Ki tudja hány szakítás után, végül végleg pontot tettek kapcsolatuk végére, a Casanova pedig azóta új ifjú tehetséget szemelt ki.

L.L. Junior barátnője állítja: a szerelmük kiállja az idő próbáját. De mit gondol erről a rapper? (Fotó: Markovics Gábor)

L.L. Junior táncoslánya szerelmes képeket oszt meg

Hónapok óta arról szólnak a hírek, hogy L.L. Junior összeszűrte a levet az egyik csini táncosnőjével, Frey Timivel. Egy idő után már szerelmespárként kezdtek mutatkozni, majd hirtelen mosolyszünet következett… aztán újra összejöttek, s megint szakítottak. Ismerős a forgatókönyv? A héten úgy tűnt, ennek a kapcsolatnak is viharos, de végleges vége lesz: Junior a közösségi oldalán megosztott közleményben leszögezte: produkciós cége megszakítja a kapcsolatot a „művésznővel”. Bár Junior azóta nem posztolt a leányzóról – vagy leányzóval, a táncoslány a közösségi oldalán annál aktívabb és látszólag szerelmesebb is…

A kirúgása után alig két nappal romantikus éttermi vacsoráról posztolt, azóta pedig újabb szerelmes kép és kinyilatkoztatás is érkezett. A medencében összesimulva kapták őket lencsevégre, a lesifotóhoz pedig komoly szavakat is mellékelt:

Nem érdekelnek a pletykák, sem a hazugságok. Csak Ő. Az idő úgyis igazolni fog minket

– szólt a szerelmes vallomás a fiatal táncoslány részéről.

L.L. Junior és Frey Timi medencében romantikázott (Fotó: Instagram/Frey Timi)

Tudatos építkezés?

A rajongók és kommentelők pedig egyre értetlenebbül állnak a szélsebesen változó kapcsolat előtt:

„Még a Barátok közt-ben sem volt ennyi fordulat, mint az ő »kapcsolatukban«…” – vélekedett egy Reddit-felhasználó, míg akadt, aki szurkol Timinek.

„Szerintem tudatosan építi a hírnevét. Már nagyon sokan megismerték a nevét és neki ez volt a célja, hogy mint táncos bekerüljön a köztudatba. Sikerült elérnie. Az más kérdés, hogy milyen áron. De a negatív reklám a legjobb, mert imádnak az emberek borzongani, véleményezni, szitkozódni. Én szurkolok neked, Timi!” – fejtette ki.