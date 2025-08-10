Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
33°C Székesfehérvár

Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

L.L. Junior állítólagos barátnője nagyon eltökélt: „Az idő úgyis igazolni fog minket”

L.L. Junior
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 17:40
táncoslánypárkapcsolat
Újabb csavar a szappanoperában? L.L. Junior állítólagos barátnője a szerelmüket bizonygatja.
Prac Lee
A szerző cikkei

L.L. Junior szerelmi élete túltesz a legtöbb szappanoperán is. Az elmúlt években Dárdai Blanka fiatal énekesnővel élték csiki-csuki szerelmüket a közösségi média felületein. Ki tudja hány szakítás után, végül végleg pontot tettek kapcsolatuk végére, a Casanova pedig azóta új ifjú tehetséget szemelt ki.

L.L. Junior
L.L. Junior barátnője állítja: a szerelmük kiállja az idő próbáját. De mit gondol erről a rapper? (Fotó: Markovics Gábor)

L.L. Junior táncoslánya szerelmes képeket oszt meg

Hónapok óta arról szólnak a hírek, hogy L.L. Junior összeszűrte a levet az egyik csini táncosnőjével, Frey Timivel. Egy idő után már szerelmespárként kezdtek mutatkozni, majd hirtelen mosolyszünet következett… aztán újra összejöttek, s megint szakítottak. Ismerős a forgatókönyv? A héten úgy tűnt, ennek a kapcsolatnak is viharos, de végleges vége lesz: Junior a közösségi oldalán megosztott közleményben leszögezte: produkciós cége megszakítja a kapcsolatot a „művésznővel”. Bár Junior azóta nem posztolt a leányzóról – vagy leányzóval, a táncoslány a közösségi oldalán annál aktívabb és látszólag szerelmesebb is…

A kirúgása után alig két nappal romantikus éttermi vacsoráról posztolt, azóta pedig újabb szerelmes kép és kinyilatkoztatás is érkezett. A medencében összesimulva kapták őket lencsevégre, a lesifotóhoz pedig komoly szavakat is mellékelt:

Nem érdekelnek a pletykák, sem a hazugságok. Csak Ő. Az idő úgyis igazolni fog minket

– szólt a szerelmes vallomás a fiatal táncoslány részéről.

L.L. Junior és Frey Timi medencében romantikázott (Fotó: Instagram/Frey Timi)

Tudatos építkezés?

A rajongók és kommentelők pedig egyre értetlenebbül állnak a szélsebesen változó kapcsolat előtt:

Még a Barátok közt-ben sem volt ennyi fordulat, mint az ő »kapcsolatukban«…” – vélekedett egy Reddit-felhasználó, míg akadt, aki szurkol Timinek.

Szerintem tudatosan építi a hírnevét. Már nagyon sokan megismerték a nevét és neki ez volt a célja, hogy mint táncos bekerüljön a köztudatba. Sikerült elérnie. Az más kérdés, hogy milyen áron. De a negatív reklám a legjobb, mert imádnak az emberek borzongani, véleményezni, szitkozódni. Én szurkolok neked, Timi!” – fejtette ki.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu