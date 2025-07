L.L. Junior intim képpel tudatta: Újra összejött az exével – Fotó!

L.L. Junior szerelmi élete egyre inkább kezd egy venezuelai telenovellára hasonlítani, jóllehet, a rapper romantikus kapcsolatai eddig sem tartoztak az unalmas, lassú víz partot most típusú románcok közé.

L.L. Junior magánélete miatt gyakran kerül a címlapokra

(Fotó: Huszár Márk)

Tavasszal történt, hogy Junior egy szemrevaló, barna hajú lánnyal jelent meg A Nagy Duett stúdiójában, és bár talán bíztak benne, hogy észrevétlenül meg tudnak bújni a közönség soraiban, ez persze nem így lett: készült róluk néhány igencsak beszédes lesifotó.

L.L. Junior feltűnést keltett a barna hajú szépséggel

(Fotó: Bors)

Később kiderült, hogy a csinos leányzó a rapper egyik táncosa, Frey Tímea, aki már a Dancing with the Stars színpadán is bizonyított. A páros néhány hónapja már nyilvánosságra hozta, hogy közelebb kerültek egymáshoz, nemrég még együtt is vakációztak Horvátországban. Ez eddig mind szép és jó, ám néhány hete a debreceni Campus Fesztiválon olyan dolog történt, amire a legkevésbé talán L.L. Junior számított. Egy szerelmi dráma bontakozott ki.

A rapper ugyanis közösségi oldalán azt állította, hogy egykori kedvese a szeme láttára csalta meg őt egy sportolóval, és le is buktak. Frey Tímea ezzel ellentétben azonban egy bulvárlapnak adott interjújában cáfolta exe vádjait, továbbá azt mondta, hogy nem történt hűtlenség, és már túl is lépett a zenészen.

Most azonban úgy tűnik, ez nem fedi a valóságot!

Itt a bizonyíték: L.L. Junior és Frey Tímea újra együtt

Elsőként Timi utalt arra, hogy újra összemelegedett Juniorral. Hétfőn este ugyanis a rapper törökbálinti kertjéből jelentkezett be, ami persze azonnal felkeltette a rajongók figyelmét. Mégsem ő, hanem L.L. Junior tette egyértelművé, hogy bizony nem csak a káposzta jó melegítve. A 24 órán át elérhető Instagram-történetében ugyanis Timiről osztott meg egy meglehetősen intim fotót, amin valamiféle lepelben vagy törölközőben szárad a kertjében, miután feltehetően egy nagyot csobbant a feszített víztükrű medencében.

Bár Junior semmit nem fűzött a fotóhoz, van, hogy egy kép többet mond ezer szónál.

L.L. Junior biztossá tette, hogy kibékült Frey Tímeával (Fotó: Instagram)

Vajon meddig tart az újrakezdett románc?