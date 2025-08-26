Nagy a baj, L.L. Junior kényszerpihenőre vonul

L.L. Junior aggasztó bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán.

L.L. Junior nagyon lebetegedett, remélhetőelg a fellépéseit nem érinti (Fotó: Markovics Gábor)

L.L. Junior új dala nagyot szólt

Az énekes rajongói joggal aggódhatnak a fellépések miatt. Legfrissebb bejegyzésében ugyanis a szemfülesebbeknek feltűnhetett, hogy gond lehet, jóllehet, eleinte úgy tűnt, hogy jó hírekkel szolgál. L.L. Junior nemrégiben debütált száma, a Frey Timi óriási népszerűségnek örvend, tíz nap alatt több mint egymilliós megtekintésnél jár, amiért Instagramon többszázezres követőtáborának is köszönetet mondott. A csavar a történetben az, hogy az ominózus fotó alatt kisebb betűkkel ugyan, de elárulta, hogy elkapott valamilyen csúnya betegséget, ami teljesen ledöntötte a lábáról.

„Bár itthon lábadozom, 38,2 fokos lázzal, kezdődő tüdőgyulladással. De ígérem meghálálom nektek.”

– nyugtatta meg rajongóit, utalva ezzel arra, hogy péntek esti fellépését a Szegedi Ifjúsági Napokon esze ágában sincs lemondani, így az L.L. Junior dalok ezen a rendezvényen is megszólalhatnak majd. Nem sokkal később viszont újabb ijesztő fotóval sokkolta a követőket:

Szauna. Húsleves. Antibiotikum. Kényszerpihenő.

– írta a kép alá. Nos egy tüdőgyulladásos betegség bizony nem játék, így jobban is teszi, ha aktív pihenésre vált a napokban, még akkor is, ha nem így tervezte, ilyen esetben tudniillik – ha az ember nem gyógyul meg teljesen –, könnyedén visszaeshet, ami Junior közönségének kifejezetten nagy csalódás lenne. Jó hír azonban, hogy bejegyzései alapján a rapper minden erejével a gyógyulásra fókuszál, így lehet reménykedni benne, hogy a betegség nem érinti a fellépéseket. Jobbulást kívánunk neki!

Jobbulást kívánunk! (Fotó: L.L. Junior Instagram oldala)

L.L. Junior és Frey Tímea kapcsolata nem tisztázott

Talán nem is meglepő, hogy a rapper legújabb dala ekkorát robbant a megjelenés után, az erős dalszövegen kívül ugyanis épp arról a lányról énekel hűtlenségről, akivel kapcsolatuk mind a mai napig nem teljesen tisztázott. Többször felröppentek a hírek arról is, hogy együtt vannak és arról is, hogy szakítottak, de ők maguk nem tisztázták a kialakult helyzetet. Egyik állítólagos szakításuk után például Timi még mindig megtalálható volt Junior oldalán, sőt szerelmes vallomással is reagált a rosszindulatú pletykákra. Reméljük, hogy kettejük kapcsolata hamarosan tisztázódik.