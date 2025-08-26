Nagy a baj, L.L. Junior kényszerpihenőre vonul

L.L. Junior aggasztó bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán.
Az énekes rajongói joggal aggódhatnak a fellépések miatt. Legfrissebb bejegyzésében ugyanis a szemfülesebbeknek feltűnhetett, hogy gond lehet, jóllehet, eleinte úgy tűnt, hogy jó hírekkel szolgál. L.L. Junior nemrégiben debütált száma, a Frey Timi óriási népszerűségnek örvend, tíz nap alatt több mint egymilliós megtekintésnél jár, amiért Instagramon többszázezres követőtáborának is köszönetet mondott. A csavar a történetben az, hogy az ominózus fotó alatt kisebb betűkkel ugyan, de elárulta, hogy elkapott valamilyen csúnya betegséget, ami teljesen ledöntötte a lábáról.
„Bár itthon lábadozom, 38,2 fokos lázzal, kezdődő tüdőgyulladással. De ígérem meghálálom nektek.”
– nyugtatta meg rajongóit, utalva ezzel arra, hogy péntek esti fellépését a Szegedi Ifjúsági Napokon esze ágában sincs lemondani, így az L.L. Junior dalok ezen a rendezvényen is megszólalhatnak majd. Nem sokkal később viszont újabb ijesztő fotóval sokkolta a követőket:
Szauna. Húsleves. Antibiotikum. Kényszerpihenő.
– írta a kép alá. Nos egy tüdőgyulladásos betegség bizony nem játék, így jobban is teszi, ha aktív pihenésre vált a napokban, még akkor is, ha nem így tervezte, ilyen esetben tudniillik – ha az ember nem gyógyul meg teljesen –, könnyedén visszaeshet, ami Junior közönségének kifejezetten nagy csalódás lenne. Jó hír azonban, hogy bejegyzései alapján a rapper minden erejével a gyógyulásra fókuszál, így lehet reménykedni benne, hogy a betegség nem érinti a fellépéseket. Jobbulást kívánunk neki!
Talán nem is meglepő, hogy a rapper legújabb dala ekkorát robbant a megjelenés után, az erős dalszövegen kívül ugyanis épp arról a lányról énekel hűtlenségről, akivel kapcsolatuk mind a mai napig nem teljesen tisztázott. Többször felröppentek a hírek arról is, hogy együtt vannak és arról is, hogy szakítottak, de ők maguk nem tisztázták a kialakult helyzetet. Egyik állítólagos szakításuk után például Timi még mindig megtalálható volt Junior oldalán, sőt szerelmes vallomással is reagált a rosszindulatú pletykákra. Reméljük, hogy kettejük kapcsolata hamarosan tisztázódik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.