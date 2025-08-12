AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Klára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
L.L. Junior és Frey Tímea szerelmi drámája: jósnő leplezte le a jövőjüket!

L.L. Junior és Frey Tímea szerelmi drámája: jósnő leplezte le a jövőjüket!

LL Junior
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 16:00
szerelemmegcsalási botrányjósnő
L.L. Junior és Frey Tímea szerelmi története újabb fordulatot vett, amikor a rapper hirtelen megszakította a munkakapcsolatot gyönyörű párjával. Megkérdeztük a jósnőt, hogy mit lát a sztárpár viharos kapcsolatának jövőjéről, miközben L.L. Junior viharos szerelmi életét is figyelembe vettük.

Korábban már írtunk a rapper viharos magánéletéről, most azonban egy jósnőt is megkérdeztünk, mit lát a jövőben. L.L. Junior és Frey Tímea táncosnő közös románcával kapcsolatban. Szerelmük ugyanis az elmúlt hetekben több drámai fordulatot is vett, és a pletykák szerint komoly próbatételek előtt állnak.

L.L. Junior
Lesi László, azaz L.L. Junior házassága után már több partnere oldalán is kereste a boldogságot (Fotó: Huszár Márk)

L.L. Junior szerelmének sem kegyelmezett: kirúgta a szépséget 

A történet akkor kapott új lendületet, amikor L.L. Junior párja hirtelen a rapper produkciós cégén kívül találta magát: Junior közleményben tudatta, hogy megszakítja a munkakapcsolatot a művésznővel. Ez a lépés sokakat meglepett, hiszen az utóbbi időben nyíltan vállalták kapcsolatukat.

A szakítási hírek után azonban Frey Tímea L.L. Junior  Instagram oldalán továbbra is látható volt, sőt szerelmes vallomással is reagált:

„Nem érdekelnek a pletykák, sem a hazugságok. Csak Ő. Az idő úgyis igazolni fog minket.”

A rajongók találgatnak: vajon a lépés hátterében az állhatott, hogy a rappernek egyszerűen kellemetlen, hogy párja egyben a beosztottja is, vagy az okozza a gondokat, hogy Timit több férfivel is összefüggésbe hoztak?

L.L. Junior kora mit sem számít. A rappert még mindig gyönyörű nő veszik körbe (Fotó: Instagram)

Nézzük, mit jósolnak nekik a csillagok!

A megkérdezett jósnő szerint Junior és Tímea között erős a vonzalom, de mindketten makacs, erős egyéniségek. Ez a dinamika egyszerre lehet építő és romboló. Ha megtanulják a kompromisszumokat, a kapcsolatuk hosszú távon is működhet, ám ha maradnak a régi minták, egy-másfél éven belül töréspont elé kerülhetnek.

Nos, én úgy látom, hogy Junior szerelme erős, csak a kompromisszumokat nem tudják megkötni egymással, mindkettő erős egyéniség. De, előbb utóbb sikerülni fog tartósan együtt maradniuk, tehát lehet ebből komoly, tartós kapcsolat, csak most fejlődésen mennek keresztül

szól Lénárt Évike jóslata.

@borsonline

L.L. Junior kirúgta volt szerelmét! Folytatódik L.L. Junior és volt barátnője, Frey Tímea kálváriája. Az énekes-rapper közleményben tudatta: a lány nem tagja többé a produkciónak. #bors #lljunior #szakítás #megcsalás #rapper #szerelem #táncos

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu