L.L. Junior és Frey Tímea szerelmi drámája: jósnő leplezte le a jövőjüket!

Korábban már írtunk a rapper viharos magánéletéről, most azonban egy jósnőt is megkérdeztünk, mit lát a jövőben. L.L. Junior és Frey Tímea táncosnő közös románcával kapcsolatban. Szerelmük ugyanis az elmúlt hetekben több drámai fordulatot is vett, és a pletykák szerint komoly próbatételek előtt állnak.
A történet akkor kapott új lendületet, amikor L.L. Junior párja hirtelen a rapper produkciós cégén kívül találta magát: Junior közleményben tudatta, hogy megszakítja a munkakapcsolatot a művésznővel. Ez a lépés sokakat meglepett, hiszen az utóbbi időben nyíltan vállalták kapcsolatukat.
A szakítási hírek után azonban Frey Tímea L.L. Junior Instagram oldalán továbbra is látható volt, sőt szerelmes vallomással is reagált:
„Nem érdekelnek a pletykák, sem a hazugságok. Csak Ő. Az idő úgyis igazolni fog minket.”
A rajongók találgatnak: vajon a lépés hátterében az állhatott, hogy a rappernek egyszerűen kellemetlen, hogy párja egyben a beosztottja is, vagy az okozza a gondokat, hogy Timit több férfivel is összefüggésbe hoztak?
A megkérdezett jósnő szerint Junior és Tímea között erős a vonzalom, de mindketten makacs, erős egyéniségek. Ez a dinamika egyszerre lehet építő és romboló. Ha megtanulják a kompromisszumokat, a kapcsolatuk hosszú távon is működhet, ám ha maradnak a régi minták, egy-másfél éven belül töréspont elé kerülhetnek.
Nos, én úgy látom, hogy Junior szerelme erős, csak a kompromisszumokat nem tudják megkötni egymással, mindkettő erős egyéniség. De, előbb utóbb sikerülni fog tartósan együtt maradniuk, tehát lehet ebből komoly, tartós kapcsolat, csak most fejlődésen mennek keresztül
– szól Lénárt Évike jóslata.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.