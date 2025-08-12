L.L. Junior és Frey Tímea szerelmi drámája: jósnő leplezte le a jövőjüket!

Korábban már írtunk a rapper viharos magánéletéről, most azonban egy jósnőt is megkérdeztünk, mit lát a jövőben. L.L. Junior és Frey Tímea táncosnő közös románcával kapcsolatban. Szerelmük ugyanis az elmúlt hetekben több drámai fordulatot is vett, és a pletykák szerint komoly próbatételek előtt állnak.

Lesi László, azaz L.L. Junior házassága után már több partnere oldalán is kereste a boldogságot (Fotó: Huszár Márk)

L.L. Junior szerelmének sem kegyelmezett: kirúgta a szépséget

A történet akkor kapott új lendületet, amikor L.L. Junior párja hirtelen a rapper produkciós cégén kívül találta magát: Junior közleményben tudatta, hogy megszakítja a munkakapcsolatot a művésznővel. Ez a lépés sokakat meglepett, hiszen az utóbbi időben nyíltan vállalták kapcsolatukat.

A szakítási hírek után azonban Frey Tímea L.L. Junior Instagram oldalán továbbra is látható volt, sőt szerelmes vallomással is reagált:

„Nem érdekelnek a pletykák, sem a hazugságok. Csak Ő. Az idő úgyis igazolni fog minket.”

A rajongók találgatnak: vajon a lépés hátterében az állhatott, hogy a rappernek egyszerűen kellemetlen, hogy párja egyben a beosztottja is, vagy az okozza a gondokat, hogy Timit több férfivel is összefüggésbe hoztak?

L.L. Junior kora mit sem számít. A rappert még mindig gyönyörű nő veszik körbe (Fotó: Instagram)

Nézzük, mit jósolnak nekik a csillagok!

A megkérdezett jósnő szerint Junior és Tímea között erős a vonzalom, de mindketten makacs, erős egyéniségek. Ez a dinamika egyszerre lehet építő és romboló. Ha megtanulják a kompromisszumokat, a kapcsolatuk hosszú távon is működhet, ám ha maradnak a régi minták, egy-másfél éven belül töréspont elé kerülhetnek.

Nos, én úgy látom, hogy Junior szerelme erős, csak a kompromisszumokat nem tudják megkötni egymással, mindkettő erős egyéniség. De, előbb utóbb sikerülni fog tartósan együtt maradniuk, tehát lehet ebből komoly, tartós kapcsolat, csak most fejlődésen mennek keresztül

– szól Lénárt Évike jóslata.