„Majd belehalok újra” – Mi történhetett szombat éjjel L.L. Juniorral? – Fotó!

L.L. Junior szerelmi élete sosem volt egyhangú és könnyen követhető, de az elmúlt pár hétben már tényleg kezd egy végeláthatatlan venezuelai telenovellára hasonlítani.

L.L. Junior újabban a sapiosexualitásra szavaz (Fotó: Markovics Gábor)

Köszönhetően leginkább L.L. Junior szemrevaló táncoslányának, Frey Tímeának, aki hol L.L. Junior barátnője, hol pedig egy nagy csalódásként emlegeti őt Lesi László. Egy viszont biztos: Junior egy meglehetősen dehonesztáló slágert is írt a lányhoz, melynek címe meglepő módon csak ennyi: Frey Timi.

„Timinek hívták, de lehet, hogy csak tévedek. Haver, a neve nincs meg, csak a nagy kék szeme […] Daninál afterban négyszer is volt. Ott is csókolózott, bеleburkolózott. De mindegyik neki csak score” – szól a dal, ami végigsöpört az interneten. Persze az említett lányhoz is eljutott, aki egy kocsi anyósülésén ülve hallgatta meg a szerzeményt, míg videó készült a reakcióiról…

Timi arckifejezése igen árulkodó (Fotó: Instagram)

L.L. Junior: Majd belehalok újra

Most tehát úgy tűnik, L.L. Junior épp a szingli macsók táborát erősíti, mégis máris egy új, mindent felperzselő és felemésztő szerelemről álmodozik. Augusztus 23-án például kifejezetten ábrándos hangulatba került, és valamiért még a legendás osztrák ideggyógyász, Sigmund Freud és a német klasszicista filológus, Friedrich Nietzsche is eszébe jutott ama kései órán. Igaz, az utóbbi nevét elírta.

„Amúgy meg inkább leszek ösztönös és őszinte, mint sivár és hipokrita. És a következő kapcsolatomban is ez leszek. Őszintén szerelmes a mennyországgal és a poklával egyaránt. Majd belehalok újra. Az egyik a másik nélkül nem működik. Akarok 50s bluest hallatni és meghalni a szemedben, és tudni akarom, hogy érted a korszakot. Akarok emlékezni Freudra, vagy idézni Nichét, és tudni, hogy valahol mélyen te is sapiosexuális vagy. Mert intelligensnek lenni sexy” – értekezett a rapper, de vajon érti valaki, mire is szeretett volna utalni?

L.L. Juniornak furcsa gondolatai támadtak (Fotó: Instagram)