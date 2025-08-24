„Majd belehalok újra” – Mi történhetett szombat éjjel L.L. Juniorral? – Fotó!

L.L. Junior szerelmi élete sosem volt egyhangú és könnyen követhető, de az elmúlt pár hétben már tényleg kezd egy végeláthatatlan venezuelai telenovellára hasonlítani.
Köszönhetően leginkább L.L. Junior szemrevaló táncoslányának, Frey Tímeának, aki hol L.L. Junior barátnője, hol pedig egy nagy csalódásként emlegeti őt Lesi László. Egy viszont biztos: Junior egy meglehetősen dehonesztáló slágert is írt a lányhoz, melynek címe meglepő módon csak ennyi: Frey Timi.
„Timinek hívták, de lehet, hogy csak tévedek. Haver, a neve nincs meg, csak a nagy kék szeme […] Daninál afterban négyszer is volt. Ott is csókolózott, bеleburkolózott. De mindegyik neki csak score” – szól a dal, ami végigsöpört az interneten. Persze az említett lányhoz is eljutott, aki egy kocsi anyósülésén ülve hallgatta meg a szerzeményt, míg videó készült a reakcióiról…
Most tehát úgy tűnik, L.L. Junior épp a szingli macsók táborát erősíti, mégis máris egy új, mindent felperzselő és felemésztő szerelemről álmodozik. Augusztus 23-án például kifejezetten ábrándos hangulatba került, és valamiért még a legendás osztrák ideggyógyász, Sigmund Freud és a német klasszicista filológus, Friedrich Nietzsche is eszébe jutott ama kései órán. Igaz, az utóbbi nevét elírta.
„Amúgy meg inkább leszek ösztönös és őszinte, mint sivár és hipokrita. És a következő kapcsolatomban is ez leszek. Őszintén szerelmes a mennyországgal és a poklával egyaránt. Majd belehalok újra. Az egyik a másik nélkül nem működik. Akarok 50s bluest hallatni és meghalni a szemedben, és tudni akarom, hogy érted a korszakot. Akarok emlékezni Freudra, vagy idézni Nichét, és tudni, hogy valahol mélyen te is sapiosexuális vagy. Mert intelligensnek lenni sexy” – értekezett a rapper, de vajon érti valaki, mire is szeretett volna utalni?
Mi is az a sapiosexualitás?
No, de mi is az a sapiosexualitás, ami annyira vonzza Juniort? A sapioszexuális embereket fizikailag és érzelmileg az intelligencia izgatja. A sapioszexuálisok számára az intelligencia a legvonzóbb tulajdonság, és jobban értékelik, mint a potenciális partner kinézetét, személyiségét vagy épp anyagi helyzetét. A sapioszexuálisokat nemcsak lélekben vonzza a potenciális partner intellektusa, hanem gyakran fizikailag is beindítja őket az intelligencia.
