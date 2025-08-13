Ritka pillanat, fiáról mesélt Lányi Lala: "Szeretném, ha a saját jogán érvényesülne!"

Rengeteg olyan tanítást hozott otthonról a 30 éves Kozmix frontembere, amit Lányi Lala szülői szerepében képes volt kamatoztatni a fia, Beni nevelése során.
„A szerető szigorral történő nevelés és a világ dolgaira való nyitottság kiindulópont volt az életünkben. Számomra rendkívül fontos, hogy hiteles, megbízható ember legyen, határozott értékrenddel, és közben minden helyzetben ember tudjon maradni az embertelenségben is.“
Olyan a világ, hogy nem lehet mindenre felkészíteni a gyermekeinket, de törekszünk rá, és arra is, hogy át tudjunk adni minden olyan élettapasztalatot, ami segít abban, hogy önerejéből ne csak létezni tudjon, hanem a legjobbat hozza ki magából.
„Én csak a világot és a lehetőségeket mutathatom meg neki, de az útját Beni választja meg” – kezdte Lányi Lala fia kapcsán a hot! magazinnak.
Lala jó munkát végzett, a fiából ugyanis – elmondása szerint – talpig férfi vált az évek alatt, ami annyira jó, mint amennyire nehéz is, hiszen Beni kitartó és önálló, pont mint az édesapja.
„Nehézségben is csak ritkán kérünk segítséget, mert elhisszük, hogy bármire képesek vagyunk. A felszín alatt mindketten nagyon érzékenyek vagyunk, nagy az igazságérzetünk, nem mismásolunk, mindenben kiállunk magunkért és másokért, ha kell, cselekvő módon. Figyelünk az egészséges életmódra és a testmozgásra.”
Ezzel együtt az édesanyjára is sokban hasonlít, és ez pont így is van jól. Emellett Beni zeneértő és zenekedvelő srác, ami nem feltétlenül miattam alakult így.
„Mindazok a hatások formálták őt is, amit az általam hallgatott zenék okoztak benne a könnyűzene mellett, a komolytól a folkig. Jó látni, hogy ezenfelül kialakult a saját zenei ízlése, és még én is tanulhatok tőle, elsősorban a fiatalokat megszólító új zenéken keresztül. Ezzel együtt ő inkább csak hallgatja, nem szeretne zenész lenni” – mesélte az édesapa.
Beni olyan területre kacsingat, ami az édesapja életében is központi szerepet játszik: az informatika és a kommunikációs ismeretek érdeklik.
„Éppen most tett sikeres vizsgát előre hozott emelt szintű angol érettségin.”
Mondhatom, hogy most már bőven utolért és túl is nőtt rajtam az angol nyelv ismeretében és informatikában is, miközben e téren aktívan frissítem a tudásomat, olykor éppen általa.
„Büszke vagyok rá, és minden bizonnyal még leszek is, többek között arra, amit szakmailag fel fog majd építeni. Ezért is szeretném, ha a saját jogán érvényesülne, nem pedig az ismertségem „árnyékában” élné le az életét. A mi kis világunkban én az ő számára Apa vagyok, ő pedig nem csupán egy ismert előadóművész fia, hanem önmaga” – mondta büszkén Lala.
A Kozmix énekese elárulta: Lányi Lala akkor szeretné megünnepelni a Kozmix jubileumát, amikor minden úgy áll készen erre, ahogy azt a saját értékrendje szerint minőségileg elképzelte. Hozzátette, hogy nagyon jó úton halad a körülötte működő csapattal, ezért nem kizárt, hogy hamarosan jöhet akár több régóta várt bejelentés is.
Lalának az évi kb. 100 koncertje mellett rengeteg feladata van, ezért belátta, hogy szüksége van segítségre. Azóta asszisztenssel dolgozik, de a mai napig nagyon terhelhető, és mindenből kiveszi a részét.
