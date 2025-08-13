Ritka pillanat, fiáról mesélt Lányi Lala: "Szeretném, ha a saját jogán érvényesülne!"

Rengeteg olyan tanítást hozott otthonról a 30 éves Kozmix frontembere, amit Lányi Lala szülői szerepében képes volt kamatoztatni a fia, Beni nevelése során.

Lányi Lala fia sok mindenben hasonlít édesapjára (Fotó: hot! magazin archív)

„A szerető szigorral történő nevelés és a világ dolgaira való nyitottság kiindulópont volt az életünkben. Számomra rendkívül fontos, hogy hiteles, megbízható ember legyen, határozott értékrenddel, és közben minden helyzetben ember tudjon maradni az embertelenségben is.“

Olyan a világ, hogy nem lehet mindenre felkészíteni a gyermekeinket, de törekszünk rá, és arra is, hogy át tudjunk adni minden olyan élettapasztalatot, ami segít abban, hogy önerejéből ne csak létezni tudjon, hanem a legjobbat hozza ki magából.

„Én csak a világot és a lehetőségeket mutathatom meg neki, de az útját Beni választja meg” – kezdte Lányi Lala fia kapcsán a hot! magazinnak.

Édesanyja, Kondákor Zsófi örökségét is magában hordozza

Beni az informatika felé kacsintgat (Fotó: hot! magazin archív)

Lala jó munkát végzett, a fiából ugyanis – elmondása szerint – talpig férfi vált az évek alatt, ami annyira jó, mint amennyire nehéz is, hiszen Beni kitartó és önálló, pont mint az édesapja.

„Nehézségben is csak ritkán kérünk segítséget, mert elhisszük, hogy bármire képesek vagyunk. A felszín alatt mindketten nagyon érzékenyek vagyunk, nagy az igazságérzetünk, nem mismásolunk, mindenben kiállunk magunkért és másokért, ha kell, cselekvő módon. Figyelünk az egészséges életmódra és a testmozgásra.”

Ezzel együtt az édesanyjára is sokban hasonlít, és ez pont így is van jól. Emellett Beni zeneértő és zenekedvelő srác, ami nem feltétlenül miattam alakult így.

„Mindazok a hatások formálták őt is, amit az általam hallgatott zenék okoztak benne a könnyűzene mellett, a komolytól a folkig. Jó látni, hogy ezenfelül kialakult a saját zenei ízlése, és még én is tanulhatok tőle, elsősorban a fiatalokat megszólító új zenéken keresztül. Ezzel együtt ő inkább csak hallgatja, nem szeretne zenész lenni” – mesélte az édesapa.

Lányi Benedek, Lányi Lala fia a büszkeséget jelenti apja számára

Rengeteg helyen jártak már a világban (Fotó: hot! magazin archív)

Beni olyan területre kacsingat, ami az édesapja életében is központi szerepet játszik: az informatika és a kommunikációs ismeretek érdeklik.