Esküvő helyett kórház: műtétje után aggasztó hírek érkeztek Lajsz Andrásról

Lajsz András nyáron még boldogan, szinte ujjongva újságolta el a Borsnak, hogy felesége halála után egy évvel újra esküvőre készül.

Aggasztó hírek érkeztek Lajsz Andrásról (Fotó: Hatlaczki Balazs)

A nagy napot augusztus 23-ra tűzte ki új szerelmével, Gizussal, akit tavaly novemberben ismert meg, és akiről így nyilatkozott korábban:

„Gizusban minden megvan, amit Zsuzsitól nem kaptam meg. Ő egy tündér, bűbájos teremtés, nagyon odateszi magát. Bár a gyerekeim még nem találkoztak vele, mi már összeköltöztünk. Egy Szokolya nevű településen élünk, Kismaros közelében. Gizus szintén egyedül maradt, négy évvel ezelőtt veszítette el a párját, így bőven volt miről beszélgetnünk már az első alkalommal. Azóta még inkább elmélyült a kapcsolatunk! Komolyan mondom, én nem is gondoltam volna, hogy nekem még tartogat az élet ilyen boldogságot és meglepetéseket” – újságolta kacagva a boldogságtól Lajsz András új párja oldalán.

Mondanunk sem kell, hogy ha valaki, akkor Lajsz András igazán megérdemelné a boldogságot, hiszen rendesen megtépázta őt az élet. A koktélkirály tavaly, felesége halála után ismét szívinfarktust kapott, immáron a hatodikat.

„Mit mondjak, nagyon rosszul vagyok. Annyira Zsuzsi után akartam menni, hogy kaptam még egy infarktust. Műteni szerencsére nem kellett, de kaptam egy katétert. Hazaengedtek az orvosok, de arra figyelmeztettek, hogy a következő ilyennél már nem úszhatom meg a nyitott szívműtétet”

– nyilatkozta összetörten a Borsnak még tavaly augusztusban.

Lajsz András és Gizus augusztus 23-án keltek volna egybe (Fotó: Lajsz András)

Lajsz András ismét rosszul lett, elmarad az esküvő

Ennek fényében érthető, hogy Lajsz András esküvője miatt olyan izgatott volt és úgy készült, mint egy szerelmes kiskamasz. Az élet azonban közbeszólt. Ismét. Nemrég ugyanis kiderült, hogy Lajsz és Gizus esküvője elmarad, a híres vendéglátós ugyanis ismét kórházba került. A pontos ok egyelőre ismeretlen.

„Tegnap éjjel megműtöttek, most még nagyon kivagyok, nem igazán tudok beszélni” – suttogta a telefonba Lajsz András a Ripost megkeresésére, pár nappal ezelőtt.

A Bors munkatársa most újra megpróbálta elérni a koktélkirályt, ám a menyasszonya vette fel a telefonját. Nem szolgált jó hírekkel.