Most érkezett: Lajsz András kórházba került, elmarad az esküvője

Ahogy arról a Bors már beszámolt, Lajsz András tavaly májusban elvesztette 30 éve szeretett feleségét, Zsuzsannát. A koktélkirály akkor maga sem gondolta volna, hogy újra rátalál a boldogság, azonban nemrég az esküvőjét kezdte szervezni új párja oldalán.

Lajsz András kórházba került Fotó: Bors

A Dáridóból is jól ismert mixerre egy volt osztálytársával, Gizi személyében talált rá újra a szerelem. Lajsz korábban úgy nyilatkozott, hogy egy osztálytalálkozón találtak egymásra a szintén özvegy Gizivel, akivel azonnal tudták, hogy egymás mellett van a helyük.

Majd felpörögtek az események: megtörtént az eljegyzés, majd augusztus 23-ára már az esküvőt is kitűzték, amit most sajnos el kellett halasztaniuk. Kiderül ugyanis, hogy a magyar koktélkirály ismét kórházba került.

A részletekbe nem szeretnénk belemenni, és ha fájó szívvel is, de a szombatra tervezett esküvőnket lemondtuk. Nagyon vártuk, készültünk rá, ám a körülmények jelen pillanatban nem éppen ideálisak. Az esküvőt nem véglegesen fújtuk le, csupán egy későbbi időpontban tartjuk meg, mikor Andris már jól lesz és gondtalanul élhetjük meg a nagy napunkat. Kérünk mindenkit, tartsák tiszteletben, hogy egyelőre nem kívánunk mélyebben beszélni Andris egészségi állapotáról. Szerencsére már jobban van és puszil mindenkit

– mesélte Lajsz menyasszonya egy hazai magazinnak.