„Mindkettőnknek volt már egy teljes ruhatárcseréje, és szerintem lesz is még” – 40 kilót fogyott Kulcsár Edina és G.w.M, ez a titkuk

Edina és Márk szövetsége szétszakíthatatlan (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

„Mindkettőnknek volt már egy teljes ruhatárcseréje, és szerintem lesz is még. Az biztos, hogy sokkal energikusabbak vagyunk.”

A kapcsolatunknak is adott pluszt, mert ez egy újabb közös kihívás, amit együtt élhetünk át. Amúgy is mindent együtt csinálunk, szóval csodálatos, hogy ebbe is együtt vághattunk bele.

„Ott vagyunk egymás mellett, és folyamatosan támogatjuk a másikat. Ez hatalmas erőt ad mindkettőnknek. Egy biztos: brutális logisztikát igényel a mindennapokban ez az életmód! Főleg most, hogy itt a nyári szünet, és a gyerekekkel is rengeteg programot tervezünk.

Szerencsére a családunk sokat segít, és az edzőink is nagyon rugalmasak. Mi pedig mindent megteszünk, hogy képesek legyünk helytállni mindenhol; akárhogy is, de megoldjuk!”

– mondta az édesanya.

„A feleségem szerencsére nagyon jól főz, olyanokat készít, amik finomak, de közben beleférnek az életmódváltásba is” – vette át a szót a rapper.

„Kibírjuk, hogy nem csalunk. Szerencsére mindketten borzasztóan kitartóak vagyunk: ha valamit a fejünkbe veszünk, azt addig nyomjuk, amíg nem sikerül.

„Tele vagyunk motivációval, mert tudjuk, mi a cél, és szeretnénk elérni, hogy jól teljesítsünk a ringben, mellette pedig egészségesek is legyünk, hiszen szeretnénk sokáig a gyerekeink és a családunk mellett lenni.”

Kulcsár Edina gyerekei is motiválják édesanyjukat

Az étkezésre való odafigyelés mellett különösen fontos, hogy ne úgy éljük meg az életmódváltást, mint egy rossz szakaszt az életünkben. Ez mindig egy maraton, nem pedig rövidtávfutás: a hosszú távú eredmény érdekében gyökeresen kell megváltoztatni az életben mindent, ami az egészség fenntartásához szükséges.

„Próbáljuk élvezhetővé tenni az egészet mindkettőnk számára.”

Nem sanyargatni akarjuk magunkat, hanem olyan szokásokat kialakítani, amik nem csak egy bizonyos ideig lesznek jelen az életünkben.

„Nekem például fontos, hogy amit főzök, az ne csak egészséges legyen, de tényleg finom is, mert imádom az ízeket, imádok enni. Hála Istennek, a gyerekeink is partnerek, és mellettünk állnak ezen a hosszú úton: elképesztően lelkesek!”

Maximálisan támogatnak minket, nagyon drukkolnak, és ők is részt akarnak venni benne.

„Ha tudjuk, levisszük őket edzésre is, sőt, most bokszkesztyűt is kértek itthonra. Szóval, ez most nem csak kettőnkről szól: családi szinten is közös kihívás. Jó érzés, hogy ők is velünk vannak ebben, mert nekik is szeretnénk példát mutatni” – mesélte büszkén Edina.